Depressão Kristin. A quem ligar e o que fazer em caso de emergência?

Em situações de calamidade, há cuidados de saúde e segurança que devem ser tidos em atenção.

Com a passagem da depressão Kristin, a ULS de Santo António, no Porto, elaborou uma série de recomendações para ajudar as pessoas afetadas pelo mau tempo a tomarem decisões informadas e reduzirem deslocações desnecessárias. O que devo fazer em situação de emergência?

Em que situações devo ligar para o 112?

O 112 é o número exclusivo para situações urgentes ou de risco de vida. Especialmente em alturas de crise, a linha não deve ser sobrecarregada com problemas que não são graves.

Ou seja, entende-se situações graves como dificuldade em respirar, engasgamento grave, dor no peito intensa, suspeita de AVC (alterações súbitas na fala, face, perda de força), perda de consciência, convulsões, hemorragia abundante e ou incontrolável, traumatismos resultantes de quedas e projeção de objetos ou colisão são alguns dos casos em que se deve ligar para o 112.

E se a situação não for tão emergente, qual é a alternativa?

Caso se trate de uma situação emergente, a solução é contactar o SNS24 a partir do número 800242424 que serve para triagem, aconselhamento e encaminhamento para o local mais adequado.

Sempre que possível, a pessoa deve ter à mão o número de utente e a lista da medicação habitual porque facilita o atendimento.