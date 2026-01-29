Depressão Kristin. A quem ligar e o que fazer em caso de emergência?

29 jan, 2026 • Anabela Góis
Em situações de calamidade, há cuidados de saúde e segurança que devem ser tidos em atenção.
Com a passagem da depressão Kristin, a ULS de Santo António, no Porto, elaborou uma série de recomendações para ajudar as pessoas afetadas pelo mau tempo a tomarem decisões informadas e reduzirem deslocações desnecessárias. O que devo fazer em situação de emergência?
O Explicador Renascença esclarece.
O 112 é o número exclusivo para situações urgentes ou de risco de vida. Especialmente em alturas de crise, a linha não deve ser sobrecarregada com problemas que não são graves.
Ou seja, entende-se situações graves como dificuldade em respirar, engasgamento grave, dor no peito intensa, suspeita de AVC (alterações súbitas na fala, face, perda de força), perda de consciência, convulsões, hemorragia abundante e ou incontrolável, traumatismos resultantes de quedas e projeção de objetos ou colisão são alguns dos casos em que se deve ligar para o 112.
Caso se trate de uma situação emergente, a solução é contactar o SNS24 a partir do número 800242424 que serve para triagem, aconselhamento e encaminhamento para o local mais adequado.
Sempre que possível, a pessoa deve ter à mão o número de utente e a lista da medicação habitual porque facilita o atendimento.
Em caso de inundação, a eletricidade e o gás devem ser desligados. Porém, se houver risco elétrico e a água estiver perto de tomadas ou cabos devem ser contactadas as entidades competentes.
As pessoas devem também evitar o contacto com água potencialmente contaminada sempre que possível e, no caso de haver feridas, devem ser adequadamente protegidas e lavadas com água limpa.
Depois de uma pessoa, por algum motivo, engolir ou inalar água das inundações e pareça bem, podem surgir complicações respiratórias nas horas seguintes.
É preciso ficar atento e procurar ajuda com urgência em caso de: falta de ar, respiração rápida/ofegante, pieira, tosse persistente, dor no peito, sonolência, confusão ou agravamento do estado geral.
Depois de uma queda ou impacto na cabeça, a indicação é para ligar para o 112 ou ir imediatamente a uma urgência não só se a pessoa perder consciência (mesmo breve), mas também em estado de confusão, convulsões, vómitos repetidos, dor de cabeça intensa e crescente, fraqueza num braço ou perna, alteração da fala e sonolência fora do normal.
Em situações de calamidade com a desta semana com a tempestade Kristin, as deslocações só devem acontecer quando forem estritamente necessárias.
Nesses casos, é obrigatório cumprir as recomendações das autoridades e as indicações da Proteção Civil relativamente a vias condicionadas ou interditas - devidamente informado, a partir da rádio ou consulta de sites oficias, sobre um possível cenário de mobilidade condicionada.
Nas deslocações, não esquecer de levar identificação, medicação crónica, água e telefone carregado.