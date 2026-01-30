Como posso ajudar as vítimas da tempestade Kristin?

Por causa do temporal Kristin, várias casas não têm telhado, estão inundadas ou parcialmente danificadas, carros estão destruídos e muitas pessoas não têm água nem forma de contactar a família. O cenário replica-se por vários pontos do país, mas sobretudo na região Centro. O que está a ser organizado para que os bens possam chegar a quem mais precisa? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Qual é o ponto de entrega de bens em Leiria? A entrega de bens essenciais está centralizada no pavilhão dos Pousos, junto à cidade de Leiria, onde funciona um centro de apoio. No local, estão a ser recolhidos bens alimentares para quem não pode deslocar-se ou precisa de apoio imediato. No mesmo espaço também estão a ser distribuídas lonas e plásticos, para proteger telhados danificados. A autarquia pede alimentos não perecíveis (arroz, massa, azeite e óleo, enlatados, leite e papas infantis, bolachas e cereais), produtos de higiene, fraldas e toalhitas, champô e gel de banho, higiene oral e feminina, lonas e plásticos, telhas, silicones, areia e cimento, luvas de construção e geradores.

E a Cáritas planeou ajuda? A Cáritas Diocesana de Leiria também está a recolher donativos nas suas instalações. Pedem-se bens alimentares não perecíveis e produtos de higiene, bem como lonas, mangas plásticas e cordas que podem ser entregues entre as 09h00 e as 18h00 na sede da Cáritas de Leiria, na Rua Francisco Pereira da Silva, junto ao seminário. E se não tiver nada para dar, pode ajudar nas limpezas? Quem não tem possibilidades financeiras pode, por exemplo, juntar-se a ações de limpeza. Neste sábado vai arrancar uma no Estádio Municipal de Leiria e Percurso Polis, a partir das 10h00. Também a Câmara da Marinha Grande está a pedir voluntários para apoiar na limpeza de ruas e espaços públicos, organização e recuperação das zonas mais afetadas, como se pode ler no site da autarquia ou a partir do número 244 573 300.

Que outras autarquias estão a pedir ajuda? Em Ansião, o presidente da câmara apela aos profissionais da construção civil de todo o país para que se desloquem ao concelho e ajudem a reparar os estragos nas casas, a arranjar telhados e coberturas. O autarca avisou que os danos vão agravar-se e que se corre o risco de ter mais pessoas sem condições de habitação. Já em Castelo Branco a câmara está a organizar uma ação de voluntariado neste sábado para ajudar na recuperação da cidade, com foco na limpeza e remoção de detritos, árvores e ramos. A concentração dos voluntários vai ter lugar no Parque Urbano da Cruz do Montalvão e no Parque da Cidade, a partir das 09h00, e se possível as pessoas devem vir equipadas com ferramentas e carrinhas. No entanto, há mais regiões a precisar de ajuda. A nível nacional, o que está a ser organizado? Dada a dimensão dos estragos por vários pontos do país, a Cáritas Portuguesa também ativou uma conta de emergência nacional para apoiar situações de maior vulnerabilidade resultantes do mau tempo. O Instituto do Sangue está ainda a apelar aos dadores das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra para reforçarem dádivas para apoiar as vítimas de ferimentos na sequência da passagem da depressão Kristin.

Seminário de Leira transformado em centro de apoio