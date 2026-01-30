Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
Como posso ajudar as vítimas da tempestade Kristin?

30 jan, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença da tarde desta sexta-feira, esclarecemos qual é o ponto de entrega de bens essenciais em Leiria, as ações de limpeza voluntárias em agenda, as outras autarquias que estão a pedir ajuda e os detalhes sobre a conta de emergência nacional.

Por causa do temporal Kristin, várias casas não têm telhado, estão inundadas ou parcialmente danificadas, carros estão destruídos e muitas pessoas não têm água nem forma de contactar a família.

O cenário replica-se por vários pontos do país, mas sobretudo na região Centro. O que está a ser organizado para que os bens possam chegar a quem mais precisa?

O Explicador Renascença esclarece.

Qual é o ponto de entrega de bens em Leiria?

A entrega de bens essenciais está centralizada no pavilhão dos Pousos, junto à cidade de Leiria, onde funciona um centro de apoio.

No local, estão a ser recolhidos bens alimentares para quem não pode deslocar-se ou precisa de apoio imediato. No mesmo espaço também estão a ser distribuídas lonas e plásticos, para proteger telhados danificados.

A autarquia pede alimentos não perecíveis (arroz, massa, azeite e óleo, enlatados, leite e papas infantis, bolachas e cereais), produtos de higiene, fraldas e toalhitas, champô e gel de banho, higiene oral e feminina, lonas e plásticos, telhas, silicones, areia e cimento, luvas de construção e geradores.

E a Cáritas planeou ajuda?

A Cáritas Diocesana de Leiria também está a recolher donativos nas suas instalações.

Pedem-se bens alimentares não perecíveis e produtos de higiene, bem como lonas, mangas plásticas e cordas que podem ser entregues entre as 09h00 e as 18h00 na sede da Cáritas de Leiria, na Rua Francisco Pereira da Silva, junto ao seminário.

E se não tiver nada para dar, pode ajudar nas limpezas?

Quem não tem possibilidades financeiras pode, por exemplo, juntar-se a ações de limpeza. Neste sábado vai arrancar uma no Estádio Municipal de Leiria e Percurso Polis, a partir das 10h00.

Também a Câmara da Marinha Grande está a pedir voluntários para apoiar na limpeza de ruas e espaços públicos, organização e recuperação das zonas mais afetadas, como se pode ler no site da autarquia ou a partir do número 244 573 300.

Que outras autarquias estão a pedir ajuda?

Em Ansião, o presidente da câmara apela aos profissionais da construção civil de todo o país para que se desloquem ao concelho e ajudem a reparar os estragos nas casas, a arranjar telhados e coberturas.

O autarca avisou que os danos vão agravar-se e que se corre o risco de ter mais pessoas sem condições de habitação.

Já em Castelo Branco a câmara está a organizar uma ação de voluntariado neste sábado para ajudar na recuperação da cidade, com foco na limpeza e remoção de detritos, árvores e ramos.

A concentração dos voluntários vai ter lugar no Parque Urbano da Cruz do Montalvão e no Parque da Cidade, a partir das 09h00, e se possível as pessoas devem vir equipadas com ferramentas e carrinhas.

No entanto, há mais regiões a precisar de ajuda.

A nível nacional, o que está a ser organizado?

Dada a dimensão dos estragos por vários pontos do país, a Cáritas Portuguesa também ativou uma conta de emergência nacional para apoiar situações de maior vulnerabilidade resultantes do mau tempo.

O Instituto do Sangue está ainda a apelar aos dadores das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra para reforçarem dádivas para apoiar as vítimas de ferimentos na sequência da passagem da depressão Kristin.

