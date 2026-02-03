Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O carrossel de tempestades que tem atravessado a Península Ibérica está a pressionar os sistemas hídricos nacionais. Quase uma semana depois do impacto da Depressão Kristin, vem aí a nova tempestade Leonardo ao final desta terça-feira. Neste inverno particularmente chuvoso, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) diz estar preocupada com o rio Mondego. Até que ponto o risco de novas cheias é significativo? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Qual é o risco de cheias no rio Mondego? As cheias no Mondego são muito difíceis de gerir. Enquanto noutras bacias, como no Douro, é possível antecipar a subida das águas e ir fazendo ajustes, com descargas faseadas das barragens. O Mondego corre entre diques e a subida da água pode deslocar rapidamente grandes massas de água. Para evitar este cenário, a APA está a monitorizar os caudais em permanência e a fazer descargas controladas. As barragens foram esvaziadas no máximo possível e, se por acaso o açude atingir o limite, há um plano para retirar as pessoas que vivem nas zonas inundáveis. Se houver risco, os autarcas garantem que estão preparados e vão por o plano em marcha mal sejam avisados.

Não seria melhor pensar já numa intervenção para evitar o pior no futuro? A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, garante que isso está previsto. Até março, vai ser lançado o concurso para a construção da barragem de Girabolhos, na confluência dos concelhos de Seia, Nelas, Mangualde e Gouveia, que já esteve prevista no passado. O que se pode esperar da depressão Leonardo? A nova tempestade vai trazer mais chuva e também vento que pode chegar aos 100 quilómetros por hora. A depressão Leonardo entra pelo sudoeste algarvio e pode afetar uma zona particularmente sensível, tendo em conta que as albufeiras algarvia, como Odelouca, Funcho, Arade e Bravura, já estão em níveis muito elevados.



E as regiões mais afetadas pela depressão Kristin também estão em risco? A tempestade tem passagem prevista em todo o país. No caso da zona Centro, a APA está a monitorizar a bacia do rio Liz que também já está com um caudal acima do habitual. A manter-se assim, mesmo que não afete a zona urbana, todo os campos desde a cidade de Leiria até Vieira de Leiria ficam em risco de inundações, Os operacionais da Proteção Civil estão particularmente atentos a estas localidades. E as descargas dos espanhóis também não ajudam? A depressão Kristin também encheu as albufeiras do país vizinho e Espanha está a abrir as comportas, aumentando o caudal que entra em território português. Nas próximas horas, devem ser lançados cerca de 1.500 metros cúbicos por segundo em Cedillo, cidade que faz fronteira com o conselho de Nisa, Portalegre, o que resultará numa maior quantidade de água a circular no Tejo. Para minimizar o impacto das cheias, a APA está a regular as barragens do Zêzere, Castelo de Bode e Cabril para tentar evitar cheias descontroladas. Ainda assim, os terrenos agrícolas na margens do Tejo, como é o caso da zona da Golegã, estão inundados.