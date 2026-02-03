Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Parece que nunca mais acabam. As tempestades de Inverno vieram mesmo para ficar.

Depois da Kristin, o país prepara-se para a chegada de mais uma depressão. Desta vez é o Leonardo e pode provocar chuva intensa e muito prolongada.

O Explicador Renascença esclarece.

Vai ser pior do que a depressão Kristin?

Depende. Em termos de vento, nem tanto, porque a depressão Kristin foi marcada por ventos fortes e muito destrutivos; já a tempestade Leonardo pode produzir chuva mais intensa e persistente, mas vento menos forte do que o registado com a depressão Kristin.

O problema é que esta chuva em quantidades excecionais pode gerar impactos graves relacionados com inundações, cheias rápidas e ainda mais saturação de água nos solos, o que pode potenciar episódios como deslizamentos de terras.

Por isso, se por um lado temos menos vento como o que provocou o cenário de destruição na região centro, por outro lado teremos muito mais chuva a cair sobre solos que já não conseguem absorver mais água.

Quais são as previsões de chuva?

Até 90 milímetros no espaço de 24 horas, sobretudo nas regiões montanhosas do Norte e do Centro.

E entre 40 e 50 milímetros no espaço de 24 horas no Sul. O que é que isto significa? É o equivalente a três dias de chuva típica de inverno, mas concentrados num único dia.

Com solos já saturados, isso aumenta a probabilidade de cheias rápidas, inundações urbanas e transbordo de linhas de água.

Em relação ao vento, vai ser forte - com rajadas de 90 a 100 quilómetros por hora nas terras altas. Apesar de não atingir os extremos da depressão Kristin, há infraestruturas que já estão fragilizadas, o que aumenta o risco de quedas de árvores, danos estruturais e falhas de energia.

Quando é que chega o Leonardo?

A partir do final da tarde/noite desta terça-feira. E vai evoluir de sul para norte.

Nesta altura, a depressão está a formar-se a norte dos Açores e o impacto máximo vai ser sentido já na madrugada de quinta-feira.

Vai afetar todo o território nacional, mas com maior intensidade no Centro e no Norte, para onde se preveem os maiores valores acumulados de chuva.

Quando é que esta sucessão de tempestades acaba?

Pode manter-se até meados de fevereiro. Estamos naquilo a que os especialistas chamam de "comboio de tempestades" - umas atrás das outras - porque temos um padrão atmosférico que favorece este tipo de evento.

Como assim?

Por causa da associação entre o anticiclone dos Açores, que está deslocado para sul e a corrente de jato alinhada sobre os Açores e a Península. Tecnicamente explica-se assim.

Na prática, é um padrão que funciona como uma autoestrada de depressões empurradas sucessivamente para Portugal. E, nesta altura, esta circulação atmosférica permanece estável e persistente.

Isto significa que, mesmo que a intensidade de cada episódio varie, o cenário de chuva frequente, instabilidade e risco hidrológico elevado deverá continuar por mais algumas semanas.