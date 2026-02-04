Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Após a passagem da depressão Kristin, telhas de fibrocimento com amianto, um material altamente perigoso para a saúde pública, estão espalhadas pelas ruas. Depois do vendaval, populares, bombeiros e proteção civil estão a tentar remediar habitações e espaços públicos, mas a Direção-Geral da Saúde (DGS) já alertou que há risco de exposição a este material durante as limpezas, remoção de destroços e reparações de telhados. O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Até que ponto é perigoso contactar com amianto? Vários espaços públicos e habitações ficaram cobertos de destroços e quando se trata de edifícios antigos, principalmente os construídos antes de 2005, podem conter materiais com amianto, como telhas, placas de revestimento ou tubos de ventilação. O perigo surge precisamente quando estes materiais são danificados, porque libertam fibras invisíveis que podem ser inaladas com consequências potencialmente graves para a saúde.

O que se deve fazer? No caso de haver materiais suspeitos de conter amianto, não se deve mexer, muito menos cortar ou partir esses materiais. As pessoas devem ser afastadas do local e evitar varrer ou aspirar, porque qualquer uma destas ações pode dispersar fibras no ar. Durante décadas, o amianto foi utilizado em edifícios, nomeadamente no chamado fibrocimento. Contudo, foi proibido quando se provou que podia causar cancro e outras doenças graves, mas continua presente em várias casas e outras estruturas antigas. Se não devo mexer, quem devo contactar? Nos casos em que os materiais suspeitos de conter amianto já estejam no chão ou sejam resíduos, deve ser contactada a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da região. A remoção de telhas ou materiais que ainda estejam instalados deve ser realizada por uma empresa certificada, de forma a garantir a reparação dos espaços em segurança.