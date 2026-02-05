É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

As tempestades que têm afetado o país estão a pôr em causa a realização da segunda volta das presidenciais nos locais mais atingidos.

Pelo menos uma autarquia já pediu o adiamento por falta de condições e um dos candidatos na corrida a Belém sugere que as eleições aconteçam uma semana mais tarde. É possível?

O Explicador Renascença esclarece.

Em que condições é possível adiar as eleições para dia 15 de fevereiro?

De forma taxativa, não é possível porque isso implicaria alterar a lei eleitoral que determina que a segunda volta das presidenciais tem de acontecer 21 dias depois da primeira.

As eleições são no domingo e, por isso, é impossível fazer esta alteração mesmo que o Presidente da República (PR), Governo e Assembleia da República estivessem de acordo.

Mas não há mesmo nenhum cenário em que isso seria possível?

Seria possível somente num cenário de total destruição em que fosse declarado o estado de emergência nacional ou estado de sítio.

Se a ordem democrática estivesse ameaçada e as instituições não pudessem funcionar com regularidade, as eleições poderiam ser adiadas. Não é o caso, embora haja muitas zonas afetadas com gravidade pelo temporal.