É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

05 fev, 2026 • Anabela Góis
As tempestades que têm afetado o país estão a pôr em causa a realização da segunda volta das presidenciais nos locais mais atingidos.
Pelo menos uma autarquia já pediu o adiamento por falta de condições e um dos candidatos na corrida a Belém sugere que as eleições aconteçam uma semana mais tarde. É possível?
O Explicador Renascença esclarece.
De forma taxativa, não é possível porque isso implicaria alterar a lei eleitoral que determina que a segunda volta das presidenciais tem de acontecer 21 dias depois da primeira.
As eleições são no domingo e, por isso, é impossível fazer esta alteração mesmo que o Presidente da República (PR), Governo e Assembleia da República estivessem de acordo.
Seria possível somente num cenário de total destruição em que fosse declarado o estado de emergência nacional ou estado de sítio.
Se a ordem democrática estivesse ameaçada e as instituições não pudessem funcionar com regularidade, as eleições poderiam ser adiadas. Não é o caso, embora haja muitas zonas afetadas com gravidade pelo temporal.
Os presidentes de câmara podem decidir que não há condições para concretizar a votação em determinadas freguesias e pedir o adiamento no próprio dia, ou seja, no domingo. Nesses casos, a votação acontece no domingo seguinte, dia 15.
Até agora, só a autarca de Alcácer do Sal anunciou essa decisão, mas há outras regiões que ainda estão a avaliar a situação. Também há casos em que os locais de voto foram alterados por falta de condições.
Assim que as assembleias de voto fechem às 20h00 inicia-se a contagem, como é habitual.
No final, vão ser anunciados os resultados embora sejam parciais e provisórios.
Teriam de ser muitos os munícios a adiar as eleições para os resultados não serem conhecidos logo neste domingo.
Até agora, não há sinais disso e os resultados dos dois candidatos teriam de ser mesmo muito próximos para que a vitória dependesse desses votos.
Para saber se a assembleia de voto mudou basta aceder ao Portal do Eleitor.
Basta enviar um SMS para o número 3838, indicando o número de identificação civil e a data de nascimento, ou então ir ao site oficial.