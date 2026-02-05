Explicador Renascença
É possível adiar as eleições para dia 15 de fevereiro?
Ouça Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira. Foto: Jose Sena Goulao/EPA

Explicador Renascença

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

05 fev, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos em que condições é possível adiar as eleições para dia 15 de fevereiro, como é possível saber se o local que costuma votar mudou, se as zonas mais afetadas podem decidir o adiamento e se corremos o risco de não saber já neste domingo quem vai ser o próximo Presidente da República.

As tempestades que têm afetado o país estão a pôr em causa a realização da segunda volta das presidenciais nos locais mais atingidos.

Pelo menos uma autarquia já pediu o adiamento por falta de condições e um dos candidatos na corrida a Belém sugere que as eleições aconteçam uma semana mais tarde. É possível?

O Explicador Renascença esclarece.

Em que condições é possível adiar as eleições para dia 15 de fevereiro?

De forma taxativa, não é possível porque isso implicaria alterar a lei eleitoral que determina que a segunda volta das presidenciais tem de acontecer 21 dias depois da primeira.

As eleições são no domingo e, por isso, é impossível fazer esta alteração mesmo que o Presidente da República (PR), Governo e Assembleia da República estivessem de acordo.

Mas não há mesmo nenhum cenário em que isso seria possível?

Seria possível somente num cenário de total destruição em que fosse declarado o estado de emergência nacional ou estado de sítio.

Se a ordem democrática estivesse ameaçada e as instituições não pudessem funcionar com regularidade, as eleições poderiam ser adiadas. Não é o caso, embora haja muitas zonas afetadas com gravidade pelo temporal.

E nas zonas mais afetadas as eleições podem ser adiadas?

Os presidentes de câmara podem decidir que não há condições para concretizar a votação em determinadas freguesias e pedir o adiamento no próprio dia, ou seja, no domingo. Nesses casos, a votação acontece no domingo seguinte, dia 15.

Até agora, só a autarca de Alcácer do Sal anunciou essa decisão, mas há outras regiões que ainda estão a avaliar a situação. Também há casos em que os locais de voto foram alterados por falta de condições.

A divulgação dos resultados vai ser adiada?

Assim que as assembleias de voto fechem às 20h00 inicia-se a contagem, como é habitual.

No final, vão ser anunciados os resultados embora sejam parciais e provisórios.

Se houver muitos municípios a adiar eleições, corremos o risco de não saber logo quem vai ser o próximo PR?

Teriam de ser muitos os munícios a adiar as eleições para os resultados não serem conhecidos logo neste domingo.

Até agora, não há sinais disso e os resultados dos dois candidatos teriam de ser mesmo muito próximos para que a vitória dependesse desses votos.

Como posso saber se o meu local de voto mudou?

Para saber se a assembleia de voto mudou basta aceder ao Portal do Eleitor.

Basta enviar um SMS para o número 3838, indicando o número de identificação civil e a data de nascimento, ou então ir ao site oficial.

