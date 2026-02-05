Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Aí está a primeira estimativa dos prejuízos globais provocados pela tempestade Kristin.O ministro da Economia fala em mais de quatro mil milhões de euros.

É uma estimativa preliminar e está muito acima das previsões iniciais.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que explica este prejuízo tão elevado?

Desde logo, o facto de a destruição atingir uma área muito vasta de território. A tempestade Kristin deixou marcas profundas na região de Leiria, mas também afetou Coimbra, Santarém e Castelo Branco.

Habitações, unidades industriais e comerciais, equipamentos públicos, além de estradas, linhas ferroviárias e pontes. Tudo isto ficou total ou parcialmente destruído e tem um custo direto na economia. A estimativa avançada pelo ministro da Economia é preliminar porque, no caso das empresas, não tem em conta os chamados custos indiretos - como, por exemplo, o facto de uma empresa em Leiria deixar de produzir para outras empresas do país e não gerar valor. Isso também entra para a conta dos prejuízos. Por isso, o valor final pode ser muito superior.

Quanto é que representam quatro mil milhões de euros?

Equivalem a quase metade do custo do novo aeroporto de Lisboa.

O Aeroporto Luís de Camões, previsto para Alcochete, tem um orçamento estimado de 8,5 mil milhões de euros.

Portanto, em termos simples, os danos da tempestade Kristin corresponderão a cerca de 47% desse investimento. Ou seja, um único episódio de mau tempo gerou um encargo de quase meio aeroporto de Lisboa.

O Governo já tinha aprovado 2,5 mil milhões de euros em apoios. De onde virá o resto do dinheiro?

Os seguros serão a primeira fonte de financiamento: casas, fábricas e muitos equipamentos públicos estão segurados. O Estado entra apenas nas situações em que não haja cobertura.

As companhias seguradoras comprometeram‑se a concluir 80% das peritagens em 15 dias e já começaram a pagar sinistros; em muitos casos, basta o registo fotográfico para avançar com reparações rápidas. Isto retira uma parte da fatura ao erário público e, também, às famílias e às empresas. Portanto, estes valores estão fora do envelope dos 2,5 mil milhões de euros.

Esses serão aplicados no reforço de infraestruturas públicas, verbas para as autarquias, moratórias fiscais e linhas de crédito.

Portugal já pediu ajuda à União Europeia?

Ainda não. O Mecanismo Europeu de Proteção Civil não foi solicitado por Portugal, porque o Governo entende que não está esgotada a capacidade interna para responder à crise.

Isto, ao nível das operações de socorro em emergência.

Já quanto à mitigação dos danos económicos, a Comissão Europeia já recomendou a Portugal que acione o Fundo de Solidariedade.

Algo que só é possível a partir do momento em que há uma estimativa. A partir daqui, Portugal tem 12 semanas para formalizar esse pedido.

O dinheiro de Bruxelas não cobre o prejuízo total, apenas uma parte dos custos elegíveis, como por exemplo, limpeza, recuperação de infraestruturas essenciais e necessidades de alojamento provisório.

Reprogramar o PRR é solução?

Não. Porque o PRR é um instrumento temporário e tem um prazo fixo: todas as metas têm de estar cumpridas até 31 de agosto. Ou seja, se Portugal deslocasse verbas do PRR para novas ações de reconstrução pós‑Kristin, arriscava não concluir essas ações dentro do prazo e perder pagamentos.

Por outro lado, o PRR não é, por definição, um instrumento vocacionado para operações imediatas de emergência. Para isso, existe Fundo de Solidariedade da União Europeia e a reprogramação dos Fundos da Política de Coesão, precisamente porque cobrem despesas relacionadas com emergência e recuperação.