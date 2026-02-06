Explicador Renascença
Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos as previsões perante a passagem da depressão Marta, que regiões poderão ser as mais preocupantes, até que ponto esta tempestade é preocupante e quando se vai embora do nosso país.

A partir da madrugada deste sábado, prevê-se pioras do tempo com a passagem da depressão Marta, em particular na região Sul do país.

No entanto, as zonas afetadas pelo mau tempo das duas últimas semanas estão preocupadas com o impacto deste temporal, sobretudo nas zonas junto aos rios Sado, Tejo e Mondego. Qual é a previsão para as próximas horas?

O Explicador Renascença esclarece.

O que podemos esperar nas próximas horas?

A depressão Marta vai trazer chuva, neve, vento e agitação marítima, e prevê-se ainda uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do rio Tejo.

Os efeitos começam a sentir-se na região Sul, em especial no litoral, ao final da madrugada e início da manhã deste sábado, com precipitação persistente e por vezes forte e com rajadas de vento que podem atingir os 120 quilómetros por hora.

Na tarde deste sábado, a depressão vai desloca-se para leste, o que vai provocar uma intensificação do vento no litoral Centro, com rajadas que poderão atingir os 90 quilómetros por hora e chuva, por vezes, forte. Acima de 900 metros de altitude haverá queda de neve, que pode gerar acumulados superiores a 25 centímetros na Serra da Estrela.

Onde é que a situação vai ser mais preocupante?

Prevê-se o maior volume de chuva a sul do rio Tejo, mas a situação também poderá ser preocupante na região da grande Lisboa, Alentejo e nas serras algarvias, o que vai contribuir para uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras.

Porém, todo o território está sob aviso laranja, com exceção dos distritos do Porto, Aveiro e Coimbra onde o aviso é amarelo.

A agitação marítima vai manter-se forte em todo o país com ondas que podem atingir 13 metros a sul do Cabo Carvoeiro.

Porque é que esta depressão é especialmente preocupante?

A depressão Marta pode suscitar preocupação por causa das condições que vai chegar ao continente. Ou seja, vem com ar quente e vai encontrar temperaturas baixas, condições propícias para a tempestade se desenvolver de forma rápida.

Embora não tenha tanta intensidade como a depressão Kristin, a tempestade Marta pode trazer muita instabilidade, com chuva e vento durante um período mais longo.

Em linguagem de climatologista, o que aconteceu em Leiria foi o efeito de uma ciclogénese explosiva. A Marta poderá não ser tão explosiva, mas também será rápida.
Então a depressão Marta não é tão grave como a Kristin?

Não é tão grave como a Kristin, mas é pior do que a Lourenço que passou nos últimos dias. E, tal como aconteceu na semana passada, podem existir condições para fenómenos de instabilidade muito localizadas, tipo mini tornados.

Quando é que a Marta se vai embora?

A Marta vai passar rapidamente e os seus efeitos vão ser muito sentidos durante este sábado. Contudo, a depressão depois segue para Espanha em direção a uma região entre Madrid e Sevilha.

No domingo, já não há avisos da meteorologia e o país estará todo a verde, sem alertas para além dos na costa por causa da agitação marítima.

E acaba por aqui este comboio tempestades?

As previsões não são feitas a longo prazo, mas o que se espera é que, pelo menos no Norte do país, até ao dia 12 ou 13 de fevereiro ainda tenhamos chuva e instabilidade por causa da passagem de superfícies frontais associadas a depressões.

Aliás a próxima depressão - designada Nils - deve atingir Espanha e França com particular severidade, o que acaba por ter efeitos também em Portugal por causa das descargas das barragens espanholas.
