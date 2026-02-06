Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

A partir da madrugada deste sábado, prevê-se pioras do tempo com a passagem da depressão Marta, em particular na região Sul do país. No entanto, as zonas afetadas pelo mau tempo das duas últimas semanas estão preocupadas com o impacto deste temporal, sobretudo nas zonas junto aos rios Sado, Tejo e Mondego. Qual é a previsão para as próximas horas? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que podemos esperar nas próximas horas? A depressão Marta vai trazer chuva, neve, vento e agitação marítima, e prevê-se ainda uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do rio Tejo. Os efeitos começam a sentir-se na região Sul, em especial no litoral, ao final da madrugada e início da manhã deste sábado, com precipitação persistente e por vezes forte e com rajadas de vento que podem atingir os 120 quilómetros por hora. Na tarde deste sábado, a depressão vai desloca-se para leste, o que vai provocar uma intensificação do vento no litoral Centro, com rajadas que poderão atingir os 90 quilómetros por hora e chuva, por vezes, forte. Acima de 900 metros de altitude haverá queda de neve, que pode gerar acumulados superiores a 25 centímetros na Serra da Estrela.



Onde é que a situação vai ser mais preocupante? Prevê-se o maior volume de chuva a sul do rio Tejo, mas a situação também poderá ser preocupante na região da grande Lisboa, Alentejo e nas serras algarvias, o que vai contribuir para uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras. Porém, todo o território está sob aviso laranja, com exceção dos distritos do Porto, Aveiro e Coimbra onde o aviso é amarelo. A agitação marítima vai manter-se forte em todo o país com ondas que podem atingir 13 metros a sul do Cabo Carvoeiro. Porque é que esta depressão é especialmente preocupante? A depressão Marta pode suscitar preocupação por causa das condições que vai chegar ao continente. Ou seja, vem com ar quente e vai encontrar temperaturas baixas, condições propícias para a tempestade se desenvolver de forma rápida. Embora não tenha tanta intensidade como a depressão Kristin, a tempestade Marta pode trazer muita instabilidade, com chuva e vento durante um período mais longo. Em linguagem de climatologista, o que aconteceu em Leiria foi o efeito de uma ciclogénese explosiva . A Marta poderá não ser tão explosiva, mas também será rápida.