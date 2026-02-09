Quais são os recordes destas Presidenciais?

António José Seguro é o novo Presidente da República. Venceu a segunda volta das eleições com quase 67%, numa altura em que ainda falta apurar os resultados de sete consulados e 20 freguesias.

Seja como for, é o Presidente eleito com o maior número de votos expressos na história da Democracia.

O Explicador Renascença esclarece.

Qual é o termo de comparação?

Eleições de 1991. António José Seguro consegue superar o recorde que pertencia a Mário Soares que, em 1991, tinha obtido 3 milhões 459 mil 521 votos.

Seguro atingiu os 3 milhões 482 mil 481 votos, cerca de 23 mil votos mais do que o recorde de Soares. Portanto, é a maior votação absoluta em eleições presidenciais em 50 anos de Democracia.

E André Ventura tornou-se o líder da direita?

Os números não dizem bem isso.

É verdade que André Ventura consegue subir em relação às legislativas do ano passado. Consegue mais cerca de 300 mil votos, o que é relevante, tanto mais que essa subida acontece dentro de um universo menor de votantes. Houve menos 800 mil eleitores a votar nesta segunda volta das Presidenciais do que nas Legislativas de maio do ano passado.

No entanto, este crescimento de quase 300 mil votos fica abaixo da votação alcançada pela Iniciativa Liberal nas legislativas.

Na comparação com a AD - e estamos a falar em votos expressos - o líder do Chega fica cerca de 300 mil votos aquém do resultado alcançada pela coligação que lidera o Governo.

Portanto, para André Ventura, estas eleições confirmam uma legitimação dentro do partido. Mas não serão suficientes para reclamar o estatuto de líder da direita em Portugal.

Conseguiu ter uma percentagem maior que a AD?

Certo. Mas isso só acontece porque o número de votantes nestas Presidenciais diminuiu em relação às legislativas. Ainda assim, é verdade, Ventura consegue subir.

O elemento mais relevante são mesmo os votos expressos pelos eleitores. Ventura fica abaixo da AD e da soma entre AD e Iniciativa Liberal.

Também houve recorde de votos nulos?

Quase 100 mil votos, ultrapassando o recorde de 2011, na reeleição de Cavaco Silva.

Isto em Presidenciais, porque o maior número de votos nulos em eleições em Portugal aconteceu nas eleições Europeias de 2014 - foram mais de 100 mil.

Já os votos em branco foram 173 mil, o segundo maior número em Presidenciais e quase três vezes mais do que na primeira volta de janeiro.

Houve impacto do mau tempo?

Sim. Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã só vão votar daqui a uma semana.

Depois, há casos em que o adiamento é parcial em algumas freguesias dos distritos de Santarém e de Leiria - que foi a região mais afetada pelo temporal - mas onde a esmagadora maioria da população conseguiu votar.

O que acontece a seguir?

Para já, António José Seguro vai ser recebido esta tarde por Marcelo Rebelo de Sousa, exatamente um mês antes de tomar posse como Presidente.

Salvo quaisquer imprevistos, o ciclo político estabiliza até 2029: a legislatura iniciada em maio de 2025 deverá cumprir-se nos quatro anos previstos. Aliás, o próprio primeiro‑ministro e também António José Seguro sublinharam três anos e meio sem eleições.

As próximas grandes eleições no calendário regular são em 2029: europeias, autárquicas e legislativas.