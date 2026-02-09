Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Grávidas vão passar a ser acompanhadas por enfermeiros nos centros de saúde?

Sim. O despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República prevê que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica possam acompanhar grávidas de baixo risco nos centros de saúde. Este acompanhamento pode substituir o do médico de família em vários procedimentos, como a requisição de exames complementares de diagnóstico, prescrição de medicamentos, emissão de certificados de gravidez e atribuição dos cheques-dentista.

Quem decide se a gravidez é de baixo risco?

A avaliação do risco da gravidez deve ser feita até às 9 semanas e 6 dias de gestação, preferencialmente pelo médico de família. No entanto, se não for possível marcar consulta médica dentro deste prazo, a grávida pode ser avaliada por um enfermeiro especialista em saúde materna, que faz a primeira avaliação de risco. Se a gravidez for considerada de baixo risco, o acompanhamento pode ser assegurado por esse mesmo enfermeiro, sendo esta classificação reavaliada em cada consulta. Caso o nível de risco mude, o enfermeiro tem de referenciar a grávida para o médico de família.

Portanto, há sempre um médico de referência?

Sim. Cada Unidade Local de Saúde deve designar um médico de medicina geral e familiar responsável por acompanhar este novo modelo. O objetivo é aliviar a pressão sobre os hospitais e reforçar a resposta dos cuidados de saúde primários.

E quando é que a grávida é referenciada para o hospital?

As grávidas de baixo risco apenas são referenciadas para a consulta hospitalar de termo, ou seja, no final da gravidez.

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento?

Ainda não há data exata. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde tem 30 dias para indicar as Unidades de Saúde que vão aplicar este novo sistema. Segundo o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, o modelo poderá começar a funcionar em abril. No entanto, ainda é necessário abrir concurso para que os profissionais acedam à categoria de enfermeiro especialista e recebam como tal.

E o Bastonário da Ordem dos Médicos também já se pronunciou?

Sim, foi contactado pela Renascença, mas, segundo fonte oficial, a Ordem dos Médicos ainda está a analisar o despacho e, por isso, não comentou para já.