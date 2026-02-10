Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Volta a agravar-se a perceção de corrupção em Portugal.

É o que conclui o Índice da Transparência Internacional que vai ser apresentado esta terça-feira.

O Explicador Renascença esclarece.

Como é que é calculado?

A partir da corrupção que é percecionada pelos inquiridos. E não a corrupção real.

Porquê a perceção?

Porque a corrupção objetiva é oculta por natureza e não existe um indicador direto. Mas as perceções medidas por este índice refletem o sentimento de quem acompanha de perto o funcionamento do setor público.

Quem responde são especialistas, académicos e empresários acerca das práticas e dos riscos de corrupção e de como isso afeta a reputação das instituições.

Por exemplo?

Por exemplo, subornos, desvio de fundos, uso de cargos públicos para benefício privado, são exemplos das variáveis que são avaliadas neste índice de corrupção.

É importante sublinhar que as conclusões devem ser lidas com cautela. Uma vez mais, este instrumento não mede a corrupção real. Mas é útil porque dá uma perspetiva de quem toma decisões, por exemplo, ao nível do investimento na economia nacional.

Se académicos, especialistas e empresários passam para o exterior a ideia de que Portugal tem um quadro jurídico-legal confuso, que facilita a ocorrência de situações potenciais de corrupção, isso acaba por pôr em causa a atratividade do país.

Quais são as conclusões sobre Portugal?

Portugal continua a cair. Este ano passa de 43.º para 46.º e já no ano passado tinha obtido a pior classificação desde 2012. Isto num universo de 180 países. Dito assim não parece mal, porque o universo de países avaliados é bastante grande.

Só que o problema é que esta degradação das perceções de corrupção é uma tendência consolidada. Portugal tem um dos piores desempenhos a nível europeu, a par com países como Espanha, Itália, Chipre, Eslováquia ou Bulgária.

Um retrato bem diferente daquele que é feito no norte da Europa onde, sem novidade, a corrupção percecionada é bastante inferior.

Que recomendações são feitas?

Recomendações e críticas: uma delas tem a ver com o facto da estratégia nacional anticorrupção nunca ter sido avaliada. A outra tem a ver com a ineficácia na aplicação das leis.

A Transparência Internacional entende que não é necessário reforçar as leis anticorrupção. O que é preciso é aplicá-las.

Ao mesmo tempo, e aqui já nas recomendações: há que reforçar a independência dos sistemas de justiça, combater os riscos para a integridade política - como é o caso dos conflitos de interesse e dos financiamentos partidários; melhorar a transparência e o escrutínio na contratação pública, que em Portugal é muito burocrática e afasta potenciais decisões de investimento estrangeiro no país.

Portugal volta a surgir como um país com reformas a meio caminho e problemas persistentes que são vistos pelos investidores como riscos potenciais e que contribuem para uma degradação da reputação do país.

Finalmente, a Transparência Internacional conclui, ainda, que existe uma relação este aumento da perceção de corrupção e o crescimento do populismo.