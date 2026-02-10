Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Já são conhecidas as regras para atribuir os apoios financeiros às famílias que tiveram estragos nas suas casas, na sequência da passagem da tempestade Kristin.



Uma portaria publicada esta terça-feira em Diário da República detalha as medidas e as regras para aceder às ajudas estatais em matéria de habitação própria permanente.

O que diz a portaria publicada em Diário da República sobre os apoios às vítimas da tempestade Kristin?

Desde logo a garantia de rapidez na atribuição dos apoios até aos 5 mil euros. Para estes casos, não é necessário proceder a qualquer vistoria, bastando aos moradores que entreguem fotografias ou vídeos dos estragos.

O Governo compromete-se a fazer os pagamentos num prazo máximo de três dias úteis.

É o que indica a portaria publicada em Diário da República e que regula os apoios a atribuir na sequência da declaração de calamidade, apoios esses que tinham sido anunciados no Conselho de Ministros realizado justamente há uma semana.

E para as despesas superiores a 5 mil euros?

Nesses casos será necessária uma vistoria técnica por parte dos serviços municipais. O Governo vai apoiar obras até aos 10 mil euros, desde que essas intervenções sejam na habitação própria e permanente.

Para valores superiores aos 5 mil euros, o prazo máximo de pagamento aos moradores, vai ser de 15 dias úteis.

Como é feito esse pagamento?

Vai ser através de transferência bancária para o IBAN que tenha sido indicado na altura em que foi feito o pedido.

O prazo para o pagamento começa a contar a partir do momento em que os serviços recebem a candidatura.

Como é que os moradores, que sofreram estragos nas suas casas, podem pedir o apoio?

O pedido de apoio pode ser feito nas plataformas eletrónicas criadas para o efeito junto das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), nomeadamente do Centro, do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo.

O pedido também pode ser feito em papel. O formulário fica disponível nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia, que depois remetem para a CCDR correspondente.

Se a candidatura for rejeitada por falta de elementos, as famílias podem voltar a apresentar novo pedido.

Quem tem seguro também pode beneficiar deste apoio financeiro?

Sim, também está previsto, mas não é comutativo. Depois é preciso fazer contas para saber se é necessário devolver todo ou em parte o apoio dado pelo Estado.

Quais as alterações no pagamento de impostos para os moradores nos concelhos em estado de calamidade?

Todas as obrigações fiscais, que terminariam entre 28 de janeiro e 31 de março, têm o prazo prolongado até 30 de abril.

Isto é válido para contribuintes e também para empresas, que por estes dias ainda se debatem com falhas de energia e de comunicações.

Para dar alguns exemplos, estão nesta situação o pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), a entrega do IRC e do IVA.

Quanto ao IRS, por estes dias decorre o período de validação de faturas do ano anterior no portal e-fatura. O prazo também é esticado até 30 de abril.

Quanto aos outros contribuintes, o período decorre até 2 de março.