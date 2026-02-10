Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

10 fev, 2026 • Fátima Casanova
Já são conhecidas as regras para atribuir os apoios financeiros às famílias que tiveram estragos nas suas casas, na sequência da passagem da tempestade Kristin.
Uma portaria publicada esta terça-feira em Diário da República detalha as medidas e as regras para aceder às ajudas estatais em matéria de habitação própria permanente.
O que diz a portaria publicada em Diário da República sobre os apoios às vítimas da tempestade Kristin?
Desde logo a garantia de rapidez na atribuição dos apoios até aos 5 mil euros. Para estes casos, não é necessário proceder a qualquer vistoria, bastando aos moradores que entreguem fotografias ou vídeos dos estragos.
O Governo compromete-se a fazer os pagamentos num prazo máximo de três dias úteis.
É o que indica a portaria publicada em Diário da República e que regula os apoios a atribuir na sequência da declaração de calamidade, apoios esses que tinham sido anunciados no Conselho de Ministros realizado justamente há uma semana.
E para as despesas superiores a 5 mil euros?
Nesses casos será necessária uma vistoria técnica por parte dos serviços municipais. O Governo vai apoiar obras até aos 10 mil euros, desde que essas intervenções sejam na habitação própria e permanente.
Para valores superiores aos 5 mil euros, o prazo máximo de pagamento aos moradores, vai ser de 15 dias úteis.
Como é feito esse pagamento?
Vai ser através de transferência bancária para o IBAN que tenha sido indicado na altura em que foi feito o pedido.
O prazo para o pagamento começa a contar a partir do momento em que os serviços recebem a candidatura.
Como é que os moradores, que sofreram estragos nas suas casas, podem pedir o apoio?
O pedido de apoio pode ser feito nas plataformas eletrónicas criadas para o efeito junto das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), nomeadamente do Centro, do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo.
O pedido também pode ser feito em papel. O formulário fica disponível nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia, que depois remetem para a CCDR correspondente.
Se a candidatura for rejeitada por falta de elementos, as famílias podem voltar a apresentar novo pedido.
Quem tem seguro também pode beneficiar deste apoio financeiro?
Sim, também está previsto, mas não é comutativo. Depois é preciso fazer contas para saber se é necessário devolver todo ou em parte o apoio dado pelo Estado.
Quais as alterações no pagamento de impostos para os moradores nos concelhos em estado de calamidade?
Todas as obrigações fiscais, que terminariam entre 28 de janeiro e 31 de março, têm o prazo prolongado até 30 de abril.
Isto é válido para contribuintes e também para empresas, que por estes dias ainda se debatem com falhas de energia e de comunicações.
Para dar alguns exemplos, estão nesta situação o pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), a entrega do IRC e do IVA.
Quanto ao IRS, por estes dias decorre o período de validação de faturas do ano anterior no portal e-fatura. O prazo também é esticado até 30 de abril.
Quanto aos outros contribuintes, o período decorre até 2 de março.