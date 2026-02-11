Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

11 fev, 2026 • Fátima Casanova
Várias habitações ficaram destruídas com a passagem das tempestades nas últimas duas semanas.
Contam-se os danos e os prejuízos, mas quem tem crédito bancário para a compra de casa e mora num dos municípios em situação de calamidade pode ser ajudado. O que se pode esperar destes apoios?
O Explicador Renascença esclarece.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A moratória vai permitir aos clientes bancários adiarem o pagamento das prestações por um período de 90 dias, a contar desde 28 de janeiro, dia em que o país foi atingido pela tempestade Kristin.
Quem aderir pode, assim, diferir o pagamento do capital em dívida, dos juros e de todos os outros encargos associados aos créditos.
Explicador Renascença
O Explicador Renascença detalha as regras para ace(...)
Os moradores nos concelhos abrangidos pela declaração de calamidade podem beneficiar da moratória, assim como não residentes, mas que estejam em situação de lay-off por trabalharem em empresas com atividade nesses concelhos.
Estes devem ainda preencher outros requisitos, como por exemplo: ter um contrato de crédito para habitação própria e permanente em vigor a 28 de janeiro; ter a situação regularizada junto do Fisco e da Segurança Social; que não estejam em insolvência, nem em incumprimento no pagamento das prestações há mais de 90 dias.
Quando a moratória for ativada, o banco devolve a prestação que tenha sido paga depois de 28 de janeiro.
A suspensão das prestações seguintes vigora até 28 de abril.
São elegíveis as despesas com obras e intervenções(...)
O consumidor pode optar por aquilo que mais lhe convém: não pagar a prestação na totalidade ou então não pagar apenas o capital em dívida e pagar os juros, que estão associados à prestação mensal.
Também tem a possibilidade de encurtar o período durante o qual não paga a prestação, mas este valor não é perdoado. Ou seja, o contrato do empréstimo vai ser prolongado para o igual período da moratória.
Pedir moratória vai significar mais custos, porque os juros que não são pagos ao longo destes três meses somam-se ao capital em dívida, que está sujeito a uma taxa de juro.
A DECO aconselha, por isso, a que a moratória seja utilizada só em caso de dificuldades financeiras, para que as famílias, nesta altura, possam ter mais dinheiro disponível.
Isto é, o mais indicado para não aumentar a divida, ainda de acordo com a DECO, será pagar os juros e utilizar a moratória só para adiar a amortização do dinheiro que foi pedido emprestado ao banco.
Calamidade
Duas empresas especialistas em telhas cerâmicas, m(...)
As empresas também podem recorrer à moratória desde que estejam sediadas ou exerçam a atividade nos municípios em situação de calamidade.
Após o pedido de adesão, os bancos têm três dias úteis para informar o cliente se reúne as condições de acesso à moratória.