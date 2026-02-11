Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Várias habitações ficaram destruídas com a passagem das tempestades nas últimas duas semanas. Contam-se os danos e os prejuízos, mas quem tem crédito bancário para a compra de casa e mora num dos municípios em situação de calamidade pode ser ajudado. O que se pode esperar destes apoios? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em que consiste esta moratória no crédito à habitação? A moratória vai permitir aos clientes bancários adiarem o pagamento das prestações por um período de 90 dias, a contar desde 28 de janeiro, dia em que o país foi atingido pela tempestade Kristin. Quem aderir pode, assim, diferir o pagamento do capital em dívida, dos juros e de todos os outros encargos associados aos créditos.

Quem pode aderir? Os moradores nos concelhos abrangidos pela declaração de calamidade podem beneficiar da moratória, assim como não residentes, mas que estejam em situação de lay-off por trabalharem em empresas com atividade nesses concelhos. Estes devem ainda preencher outros requisitos, como por exemplo: ter um contrato de crédito para habitação própria e permanente em vigor a 28 de janeiro; ter a situação regularizada junto do Fisco e da Segurança Social; que não estejam em insolvência, nem em incumprimento no pagamento das prestações há mais de 90 dias. Se uma família pagou a prestação da casa, por exemplo, no início deste mês pode ainda aderir à moratória? Quando a moratória for ativada, o banco devolve a prestação que tenha sido paga depois de 28 de janeiro. A suspensão das prestações seguintes vigora até 28 de abril.

É o valor total da prestação que é suspenso ou o consumidor pode escolher o que pretende? O consumidor pode optar por aquilo que mais lhe convém: não pagar a prestação na totalidade ou então não pagar apenas o capital em dívida e pagar os juros, que estão associados à prestação mensal. Também tem a possibilidade de encurtar o período durante o qual não paga a prestação, mas este valor não é perdoado. Ou seja, o contrato do empréstimo vai ser prolongado para o igual período da moratória. E qual é o impacto na carteira? Pedir moratória pode significar mais custos? Pedir moratória vai significar mais custos, porque os juros que não são pagos ao longo destes três meses somam-se ao capital em dívida, que está sujeito a uma taxa de juro. A DECO aconselha, por isso, a que a moratória seja utilizada só em caso de dificuldades financeiras, para que as famílias, nesta altura, possam ter mais dinheiro disponível. Isto é, o mais indicado para não aumentar a divida, ainda de acordo com a DECO, será pagar os juros e utilizar a moratória só para adiar a amortização do dinheiro que foi pedido emprestado ao banco.