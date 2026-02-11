Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Milhares de pessoas retiradas por precaução das zonas ribeirinhas do Mondego.

A situação é particularmente difícil em Coimbra, Soure e Montemor-o-Velho.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que desencadeou esta operação?

A decisão surge de um risco imediato de galgamento ou rutura dos diques que protegem as zonas mais próximas do rio.

Proteção Civil, a Agência Portuguesa do Ambiente e municípios concluíram que o nível de saturação dos solos, combinado com o volume excecional de chuva prevista para as próximas horas coloca uma pressão extrema sobre os diques que podem ceder sem aviso.

Porquê?

Por várias razões. A primeira é a acumulação de água que vem do Mondego e dos seus três afluentes que convergem para a região de Coimbra - os rios Ceira, Mortágua e Dão. Aqui os caudais estão a aumentar muito rapidamente e o grande risco é que o rio possa ultrapassar a capacidade dos diques. Sobretudo, na zona do açude de Coimbra.

Depois, por causa da erosão nas margens que fragiliza as estruturas de contenção. A água está a subir mais depressa do que é possível drenar ou controlar. Ou seja, em caso de colapso, isso deixa pouca margem para a intervenção.

Portanto, quando se fala em “risco de rutura”, isso pode significar inundações, não apenas rápidas, mas bastante violentas e com consequências difíceis de prever.

Quais as zonas de maior perigo?

Margem esquerda de Coimbra é o ponto mais crítico. Não apenas por razões geográficas, mas porque concentra áreas residenciais densas, porque tem zonas mais baixas e mais expostas e porque é nessa zona que está a maior parte das infraestruturas consideradas mais sensíveis, como escolas, lares e outros equipamentos sociais.

Também os concelhos de Soure e Montemor-o-Velho estão em alerta, com localidades mais pequenas a serem evacuadas.

Estamos a falar de quantas pessoas?

Mais de 3.600 pessoas retiradas das zonas de risco, desde o início da madrugada. Portanto, não devem regressar a casa até que haja ordens expressas nesse sentido.

Há uma recomendação muito importante para estas populações: manter o telemóvel carregado e estar atento às mensagens da Proteção Civil.

Evitar deslocações para zonas ribeirinhas. E seguir exclusivamente as informações veiculadas por fontes oficiais, como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Proteção Civil, os municípios e o Instituto do Mar e da Atmosfera.

As autoridades sublinham que este é um cenário excecional, e que a segurança das pessoas depende, sobretudo, da rapidez com que as ordens são cumpridas.