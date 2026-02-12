Explicador Renascença
Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos os planos para a avaliação técnica às principais infraestruturas nacionais, a entidade responsável pelo processo, o que os concessionários têm de fazer e o que vai ser feito para garantir a segurança das infraestruturas.

Por causa dos vários temporais, com vento e chuva fortes, o Governo determinou uma avaliação urgente à rede rodoviária e também às linhas de caminho de ferro depois dos sucessivos temporais nas últimas três semanas.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, já tinha dito, no início desta semana, que era preciso fazer esta avaliação, mas os pormenores só agora são conhecidos com a publicação do despacho, em Diário da República. O que vai ser feito?

O Explicador Renascença esclarece.

O que é que está em causa?

Aquilo que o Governo determina é que seja feita uma avaliação técnica independente, rigorosa, completa e com carácter de urgência às principais infraestruturas, como pontes, túneis, viadutos, muros de contenção e taludes, assim como passagens hidráulicas e desniveladas.

De acordo com o despacho, assinado pelo ministro Miguel Pinto Luz, a prioridade são as construções localizadas nas zonas mais afetadas por esta sucessão de tempestades, que trouxeram chuva persistente e vento muito forte.

Que entidade fica responsável por pôr em marcha todo este processo?

Cabe ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ter um papel determinante neste processo de avaliação, sendo que fica inclusivamente autorizado a recorrer à aquisição de serviços externos, mesmo de âmbito internacional.

O LNEC tem agora 30 dias para apresentar ao Governo os critérios de seleção dos pontos considerados críticos, que devem ser avaliados, assim como o planeamento das ações necessárias.

Também é pedido ao Laboratório Nacional a disponibilidade para apoiar os municípios, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais na realização das avaliações técnicas na rede de estradas municipais.

E quanto às autoestradas, que são concessionadas, também vão ser alvo de avaliações técnicas? O que está previsto?

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) devem recomendar aos concessionários a realização de avaliações técnicas independentes.

As conclusões devem depois ser remetidas ao LNEC e esta entidade, por sua vez, está obrigada a enviar relatórios mensais ao Governo sobre o progresso dos trabalhos e, no prazo de um ano, tem de apresentar o relatório final da auditoria às infraestruturas.

Durante este ano de avaliações, o que é feito para garantir a segurança das infraestruturas?

A pensar justamente na segurança, o ministro Miguel Pinto Luz diz que a avaliação, que agora determinou, não afasta a responsabilidade das entidades que habitualmente já fazem a gestão da rede rodoviária e das linhas de caminho de ferro de manter ou reforçar a monitorização de todos esses equipamentos.

Em caso de necessidade, devem aplicar as medidas preventivas ou corretivas para salvaguardar a integridade de todas as infraestruturas.

E qual é o ponto de situação no troço da A1 cortado em Coimbra?

Na Autoestrada do Norte, decorrem os trabalhos para travar a erosão junto dos pilares do viaduto que ruiu na noite desta quarta-feira, entre os nós de Coimbra, depois do rompimento de um dique.

Com recurso a pedras de grandes dimensões, já foram mobilizados mais de 30 de camiões carregados com essas pedras para os trabalhos de reparação.

A Brisa, para já, não sabe quando é que estas obras poderão terminar e as alternativas são a A8, A17, A25 ou o IC2.

