Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Por causa dos vários temporais, com vento e chuva fortes, o Governo determinou uma avaliação urgente à rede rodoviária e também às linhas de caminho de ferro depois dos sucessivos temporais nas últimas três semanas.
O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, já tinha dito, no início desta semana, que era preciso fazer esta avaliação, mas os pormenores só agora são conhecidos com a publicação do despacho, em Diário da República. O que vai ser feito?
Aquilo que o Governo determina é que seja feita uma avaliação técnica independente, rigorosa, completa e com carácter de urgência às principais infraestruturas, como pontes, túneis, viadutos, muros de contenção e taludes, assim como passagens hidráulicas e desniveladas.
De acordo com o despacho, assinado pelo ministro Miguel Pinto Luz, a prioridade são as construções localizadas nas zonas mais afetadas por esta sucessão de tempestades, que trouxeram chuva persistente e vento muito forte.
Cabe ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ter um papel determinante neste processo de avaliação, sendo que fica inclusivamente autorizado a recorrer à aquisição de serviços externos, mesmo de âmbito internacional.
O LNEC tem agora 30 dias para apresentar ao Governo os critérios de seleção dos pontos considerados críticos, que devem ser avaliados, assim como o planeamento das ações necessárias.
Também é pedido ao Laboratório Nacional a disponibilidade para apoiar os municípios, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais na realização das avaliações técnicas na rede de estradas municipais.
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) devem recomendar aos concessionários a realização de avaliações técnicas independentes.
As conclusões devem depois ser remetidas ao LNEC e esta entidade, por sua vez, está obrigada a enviar relatórios mensais ao Governo sobre o progresso dos trabalhos e, no prazo de um ano, tem de apresentar o relatório final da auditoria às infraestruturas.
A pensar justamente na segurança, o ministro Miguel Pinto Luz diz que a avaliação, que agora determinou, não afasta a responsabilidade das entidades que habitualmente já fazem a gestão da rede rodoviária e das linhas de caminho de ferro de manter ou reforçar a monitorização de todos esses equipamentos.
Em caso de necessidade, devem aplicar as medidas preventivas ou corretivas para salvaguardar a integridade de todas as infraestruturas.
Na Autoestrada do Norte, decorrem os trabalhos para travar a erosão junto dos pilares do viaduto que ruiu na noite desta quarta-feira, entre os nós de Coimbra, depois do rompimento de um dique.
Com recurso a pedras de grandes dimensões, já foram mobilizados mais de 30 de camiões carregados com essas pedras para os trabalhos de reparação.
A Brisa, para já, não sabe quando é que estas obras poderão terminar e as alternativas são a A8, A17, A25 ou o IC2.