Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

12 fev, 2026 • André Rodrigues


Os portugueses vão passar a poder desistir de créditos até 200 euros até duas semanas depois de os fazerem. A UE já o tinha determinado, mas Portugal adiou o efetivamento da nova regra por um ano.

A União Europeia já tinha avançado com novas regras para os créditos até 200 euros, mas no final deste ano, em novembro, finalmente vai ser transposto para as leis portuguesas.

A partir daí terá 30 dias para devolver o capital utilizado e os juros correspondentes aos dias em que teve o dinheiro, sem penalizações.

O Explicador Renascença esclarece.

Os créditos até 200 euros vão poder ser cancelados em 14 dias. O que é que está aqui em causa?

A União Europeia aprovou novas regras para o crédito ao consumo. E a grande novidade é mesmo essa: os micro empréstimos até 200 euros passam a estar cobertos pelas mesmas proteções dos restantes créditos, incluindo o direito de desistir do contrato em 14 dias. É o que resulta de uma diretiva europeia que já devia ter sido transposta para a lei portuguesa. Mas agora vai mesmo avançar.

Quando?

Novembro. Os países da União Europeia tinham de transpor estas regras até 20 de novembro de 2025. Portugal não o fez, mas vai ter de aplicar as regras a partir de 20 de novembro de 2026, que é o prazo para a transposição plena desta diretiva. Portanto, a partir dessa altura, todos têm de cumprir.

O que é necessário fazer para desistir de um micro empréstimo?

Basta notificar o credor, de preferência, por escrito - pode ser carta ou email - dentro dos tais 14 dias. Esse pedido deve incluir dados como: nome completo, número de contribuinte, contatos pessoais, os dados do contrato - com a data de assinatura e o valor contratado. E a frase-chave é, e cito, "Exerço o meu direito de livre revogação do contrato de crédito no prazo legal de 14 dias".

O que acontece a seguir?

O cliente tem 30 dias para devolver o capital utilizado e os juros correspondentes aos dias em que teve o dinheiro, sem penalizações. Muito importante, guardar o comprovativo de pagamento.
Se o crédito estiver coligado a uma compra, é necessário também contactar o vendedor para devolver o bem ou serviço e fechar o ciclo do reembolso. Isto já consta do regime português atual e mantém-se com a nova diretiva europeia.

Isto também se aplica àquelas situações de “Compre Agora, Pague Depois” das lojas online?

Sim. A diretiva europeia salvaguarda essas situações e também os créditos sem juros ou de muito curto prazo. Ou seja, as compras fracionadas em que paga mais tarde passam a ter as mesmas regras de informação, avaliação e direito de desistir em 14 dias.

Vamos a um exemplo: eu compro umas sapatilhas com pagamento em três prestações sem juros. Se me arrepender e perceber que foi compra por impulso, posso desistir do crédito em 14 dias e reverter o financiamento.
