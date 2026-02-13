Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Portugal prepara um novo plano de resposta às consequências das intempéries: o PTRR. A ideia é reparar rapidamente os estragos causados pelas tempestades em casas, empresas e infraestruturas, e ao mesmo tempo preparar o país para fenómenos extremos que especialistas dizem ser cada vez mais frequentes. Mas, na prática, o que vai mudar para pessoas, autarquias e empresas — e como será financiado este plano? O Explicador Renascença esclarece.

Como é que vai funcionar?

Vai ter essencialmente dois objetivos. O primeiro é a recuperação imediata dos estragos de casas, empresas e infraestruturas que ficaram danificadas.

A mais longo prazo, pretende preparar o país para novos eventos extremos, algo que tem sido sublinhado por vários especialistas que temos ouvido aqui na Renascença e que chamam a atenção para a recorrência futura de situações relacionadas com as alterações climáticas, que podem provocar cheias, danos em estruturas e cortes de energia.

O que é que muda, na prática, para pessoas e autarquias?

Antes de mais, o Governo pede vistorias aceleradas para que as ajudas à reconstrução de casas cheguem o mais depressa possível e para que as empresas acedam a linhas de apoio ao investimento.

Depois, ao nível mais local, haverá uma reorientação do PRR europeu para permitir às autarquias a compra geradores e sistemas de comunicação, que podem incluir ligações por satélite, que são mais fiáveis e resistem a situações limite como aquelas a que temos assistido.

Vamos a um exemplo: se uma escola tiver uma obra com verbas do PRR que não cheguem a tempo, pode ceder prioridade à compra de geradores e de comunicações que garantam serviços críticos na freguesia em próximas crises.

Que tipo de serviços?

Por exemplo, carregar telemóveis, ver televisão para ter acesso às informações úteis à população. O PTRR prevê, ainda, a criação de uma reserva de energia, em baterias e em geradores, para garantir pelo menos um ponto onde haja eletricidade.

Como é que o PTRR vai ser financiado?

A partir de uma combinação de fontes: à cabeça, o Orçamento do Estado e o Fundo Ambiental. Ainda o Banco de Fomento e o Banco Europeu de Investimento.

Espera-se também o apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia, embora esse valor não seja muito elevado.

E, finalmente, a reprogramação do PRR que, inicialmente, chegou a ser afastada pelo Governo. Pois bem, agora o Plano de Recuperação e Resiliência Europeu dará prioridade a investimentos que reforcem resiliência a mais longo prazo.

Que obras entram nessa parte do plano?

Estruturas de gestão de água. Vamos ao exemplo de Coimbra: a Barragem de Girabolhos, na bacia do Mondego é um investimento estratégico. Vai avançar. É um exemplo concreto daquilo que o plano prevê: ou seja, financiar diques, bacias de retenção e sistemas de alerta para as localidades onde haja maior risco de cheias.

Depois, ao nível das infraestruturas críticas, haverá intervenção em estradas, linhas de comboio, rede elétrica, fornecimento de água, ou seja, serviços públicos que falharam durante o temporal.

Depois, há uma parte do dinheiro que se destina à floresta, para repor árvores tombadas, criar faixas de interrupção para reduzir o risco em futuros temporais e também na época dos incêndios.

Finalmente, junto ao litoral, a estabilização de arribas e outras obras de proteção nas zonas costeiras.

E as empresas, que apoios podem esperar?

Liquidez imediata, com uma linha de tesouraria reforçada até 1.000 milhões de euros para salários, matérias‑primas e custos urgentes.

Investimento e recuperação para empresas diretamente afetadas com armazéns inundados, máquinas danificadas ou lojas encerradas por cortes de energia.