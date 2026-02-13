Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

13 fev, 2026 • Fátima Casanova
Tem filhos que não conseguem “desligar” das redes sociais? O Parlamento está a planear uma maior regulamentação destes espaços digitais.
Depois da França e Espanha aprovarem uma proposta de lei que proíbe o acesso para menores de 15 e 16 anos, respetivamente, por cá o primeiro passo já foi dado, com os deputados a aprovarem a proposta do PSD.
O Explicador Renascença esclarece.
Com esta nova lei, o objetivo é que crianças e adolescentes até aos 16 anos deixem de ter acesso livre às redes sociais e a outras plataformas online.
A proposta do PSD estabelece, assim, duas metas: por um lado, a proibição total até aos 13 anos, enquanto os jovens com idade igual ou superior a 13 e até aos 16 podem aceder às plataformas, mas mediante o consentimento expresso e verificado dos pais.
As limitações de acesso vão abranger o TikTok, uma grande atração entre os mais novos, mas também o Instagram, Facebook e plataformas de jogos.
Não vai ter limitações, porque essa é uma ferramenta digital muito utilizada pelos pais para comunicarem com os filhos e também em família.
Segundo o projeto-lei, os prestadores de serviços ficam proibidos de ter mecanismos para verificar a idade baseados na identificação do próprio utilizador.
Ou seja, as aplicações não podem ter um sistema que permita às crianças mentir sobre a idade.
Para aceder às redes, o diploma defende que a confirmação da idade do utilizador seja feita com a Chave Móvel Digital, assim como o consentimento parental para os jovens entre os 13 e os 16 anos.
O consentimento dado pelos pais pode terminar a qualquer momento.
Com esta legislação, é pretendido que as plataformas, serviços ou jogos disponibilizem um painel acessível aos adolescentes e aos pais, que permita, por exemplo, definir limites temporais de utilização ou monitorizar os contactos online.
Todos os dados são, depois, fiscalizados pela Autoridade Nacional de Comunicações e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Para já, o projeto-lei foi aprovado pelo Parlamento com os votos a favor do PSD, do PS e pelos deputados únicos do PAN e JPP. Já o Chega e a Iniciativa Liberal votaram contra e abstiveram-se o CDS, PCP, Bloco e Livre.
Com a luz verde conseguida no Parlamento, o diploma vai agora ser debatido na especialidade para melhorar alguns aspetos e assim seguir as pisadas de outros países europeus, como a Espanha e França, que também preparam legislação para restringir o acesso a plataformas online, que no caso português será até aos 16 anos.