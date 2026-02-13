Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Tem filhos que não conseguem “desligar” das redes sociais? O Parlamento está a planear uma maior regulamentação destes espaços digitais. Depois da França e Espanha aprovarem uma proposta de lei que proíbe o acesso para menores de 15 e 16 anos, respetivamente, por cá o primeiro passo já foi dado, com os deputados a aprovarem a proposta do PSD. O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que se pretende com esta proposta? Com esta nova lei, o objetivo é que crianças e adolescentes até aos 16 anos deixem de ter acesso livre às redes sociais e a outras plataformas online. A proposta do PSD estabelece, assim, duas metas: por um lado, a proibição total até aos 13 anos, enquanto os jovens com idade igual ou superior a 13 e até aos 16 podem aceder às plataformas, mas mediante o consentimento expresso e verificado dos pais.

Que redes sociais podem ser limitadas? As limitações de acesso vão abranger o TikTok, uma grande atração entre os mais novos, mas também o Instagram, Facebook e plataformas de jogos. E o WhatsApp? Não vai ter limitações, porque essa é uma ferramenta digital muito utilizada pelos pais para comunicarem com os filhos e também em família. Vai se utilizar um sistema de verificação da idade dos menores? Segundo o projeto-lei, os prestadores de serviços ficam proibidos de ter mecanismos para verificar a idade baseados na identificação do próprio utilizador. Ou seja, as aplicações não podem ter um sistema que permita às crianças mentir sobre a idade.

E como vai ser feita esta confirmação? Para aceder às redes, o diploma defende que a confirmação da idade do utilizador seja feita com a Chave Móvel Digital, assim como o consentimento parental para os jovens entre os 13 e os 16 anos. O consentimento dado pelos pais pode terminar a qualquer momento. Há forma de os pais saberem o que os filhos andam a fazer ou a ver nas redes sociais? Com esta legislação, é pretendido que as plataformas, serviços ou jogos disponibilizem um painel acessível aos adolescentes e aos pais, que permita, por exemplo, definir limites temporais de utilização ou monitorizar os contactos online. Todos os dados são, depois, fiscalizados pela Autoridade Nacional de Comunicações e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.