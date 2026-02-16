Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de cannabis em Portugal?
Ouça o explicador Renascença

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

16 fev, 2026 • André Rodrigues


​Portugal tem menos consumidores de canábis, mas o uso desta droga está a tornar-se mais problemático. O que é que isto significa? O Explicador Renascença esclarece.

Portugal consome menos canábis, mas a utilização desta droga está a tornar-se mais problemática. A conclusão é do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. Ou seja, há mais consumo problemático.

O que é que isto significa?

Há dois indicadores que contribuem para a tipificação do consumo: frequência elevada - que significa um consumo diário ou quase diário durante um determinado período; e dependência, que é medida a partir de um questionário que classifica quem está em risco moderado ou elevado. Este relatório do ICAD cruza estes dois indicadores por sexo, grupo etário, região e populações específicas. Estes padrões (frequência e dependência) são os que mais se associam a problemas de saúde mental, desempenho escolar e profissional e contactos com a justiça por consumo de substâncias ilícitas.

O que dizem os números?

Que no ano passado, apenas 2% da população entre os 15 e os 74 anos consumiu canábis e que esta continua a ser a substância ilícita mais consumida em Portugal. Este é o panorama geral, a grande fotografia. No entanto, cerca de um terço desta faixa da população apresenta padrões problemáticos, sobretudo em contexto de vulnerabilidade social.

Por exemplo?

Sistema prisional e centros educativos. É aqui que o consumo de canábis apresenta um padrão mais preocupante e muito superior ao da população em geral. E, até, na comparação com a população da mesma idade, mas que frequenta a escola pública. Entre os alunos do ensino público - dos 13 aos 18 anos - a canábis continua a ser a substância ilícita mais usada, mas o consumo diário é inferior a 1%. Já nos jovens internados em centros educativos, 76% dos jovens referem consumo de canábis alguma vez na vida, o que confirma um perfil de maior vulnerabilidade.

Há diferenças entre rapazes e raparigas?

Sim. As mulheres consomem menos canábis do que os homens, mas tendem a desenvolver mais consumos problemáticos. Por exemplo, nos centros educativos - onde se encontram detidos os jovens até aos 18 anos - as raparigas têm o dobro do risco dos rapazes.

Porquê?

O principal fator tem a ver com histórias de vida complexas, muitas vezes já marcadas por consumo de droga, antes da entrada na prisão. Além disso, as mulheres são, também, as que mais afirmam ir presas por crimes relacionados com drogas - seja tráfico, seja compra de substâncias e outros crimes associados, como roubo e furtos. O facto de estarem presas representa uma acumulação de fatores: o consumo de risco elevado atinge 100% das raparigas contra 49% dos rapazes. E o consumo diário também é proporcionalmente mais frequente nas raparigas. Ou seja, a conclusão é que as raparigas que já apresentam desvios de comportamento acabam por ter uma sobrecarga de risco e estão mais vulneráveis e mais expostas a consumos de risco do que os rapazes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei
13 fev, 2026

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?
13 fev, 2026

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias
12 fev, 2026

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?
11 fev, 2026

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?
11 fev, 2026

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?
10 fev, 2026

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?
10 fev, 2026

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?
09 fev, 2026

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Quais são os recordes destas Presidenciais?
09 fev, 2026

Quais são os recordes destas Presidenciais?

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?
05 fev, 2026

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?
05 fev, 2026

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?
04 fev, 2026

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?
04 fev, 2026

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?
02 fev, 2026

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?
02 fev, 2026

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.