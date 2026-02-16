Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

Portugal consome menos canábis, mas a utilização desta droga está a tornar-se mais problemática. A conclusão é do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. Ou seja, há mais consumo problemático.

O que é que isto significa?

Há dois indicadores que contribuem para a tipificação do consumo: frequência elevada - que significa um consumo diário ou quase diário durante um determinado período; e dependência, que é medida a partir de um questionário que classifica quem está em risco moderado ou elevado. Este relatório do ICAD cruza estes dois indicadores por sexo, grupo etário, região e populações específicas. Estes padrões (frequência e dependência) são os que mais se associam a problemas de saúde mental, desempenho escolar e profissional e contactos com a justiça por consumo de substâncias ilícitas.

O que dizem os números?

Que no ano passado, apenas 2% da população entre os 15 e os 74 anos consumiu canábis e que esta continua a ser a substância ilícita mais consumida em Portugal. Este é o panorama geral, a grande fotografia. No entanto, cerca de um terço desta faixa da população apresenta padrões problemáticos, sobretudo em contexto de vulnerabilidade social.

Por exemplo?

Sistema prisional e centros educativos. É aqui que o consumo de canábis apresenta um padrão mais preocupante e muito superior ao da população em geral. E, até, na comparação com a população da mesma idade, mas que frequenta a escola pública. Entre os alunos do ensino público - dos 13 aos 18 anos - a canábis continua a ser a substância ilícita mais usada, mas o consumo diário é inferior a 1%. Já nos jovens internados em centros educativos, 76% dos jovens referem consumo de canábis alguma vez na vida, o que confirma um perfil de maior vulnerabilidade.

Há diferenças entre rapazes e raparigas?

Sim. As mulheres consomem menos canábis do que os homens, mas tendem a desenvolver mais consumos problemáticos. Por exemplo, nos centros educativos - onde se encontram detidos os jovens até aos 18 anos - as raparigas têm o dobro do risco dos rapazes.

Porquê?

O principal fator tem a ver com histórias de vida complexas, muitas vezes já marcadas por consumo de droga, antes da entrada na prisão. Além disso, as mulheres são, também, as que mais afirmam ir presas por crimes relacionados com drogas - seja tráfico, seja compra de substâncias e outros crimes associados, como roubo e furtos. O facto de estarem presas representa uma acumulação de fatores: o consumo de risco elevado atinge 100% das raparigas contra 49% dos rapazes. E o consumo diário também é proporcionalmente mais frequente nas raparigas. Ou seja, a conclusão é que as raparigas que já apresentam desvios de comportamento acabam por ter uma sobrecarga de risco e estão mais vulneráveis e mais expostas a consumos de risco do que os rapazes.