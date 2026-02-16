Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Depois da segunda volta das eleições ser adiada devido ao mau tempo em 20 freguesias e mesas de voto, no domingo foram apurados todos os resultados apesar de se já saber quem é o Presidente da República (PR) eleito. Agora, com todos os votos contados, o que se pode destacar dos resultados finais? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Quais são as novas conclusões? Repetiu-se aquilo que já tinha acontecido na noite eleitoral da segunda volta: António José Seguro saiu vencedor, já que ganhou nas 20 freguesias que tiveram as eleições adiadas por causa das tempestades. Contas feitas, António José Seguro alcançou 68,2% dos votos, enquanto Ventura ficou com 31,8%. Perante a totalidade dos votos, dentro e fora de Portugal, o candidato apoiado pelo PS conseguiu mais do dobro dos votos de Ventura. Seguro garantiu três milhões e 500 mil boletins, correspondente a 66% dos votos. Já o líder do Chega ficou pelos 33%, com cerca de um milhão e 700 mil votos.

É possível identificar algum padrão de votação nestas freguesias? André Ventura perdeu votos em todos os locais que tiveram de adiar as presidenciais. Este é um dado importante porque não aconteceu em mais nenhum ponto do país e pode mostrar que o eleitorado de André Ventura decidiu não ir às urnas por já saber que o presidente do Chega tinha saído derrotado das eleições. Por exemplo na Golegã, Ventura venceu na primeira volta, mas ontem ficou a mais de 500 votos de Seguro e com cerca de metade dos votos daqueles que conquistou a 18 de janeiro. O mesmo aconteceu em quatro freguesias de outras autarquias, como Comporta, em Alcácer do Sal, onde Ventura passou de 200 boletins na primeira volta para apenas 80 com a cruz no seu nome agora no segundo sufrágio.

E a abstenção? Saber o PR eleito afastou as pessoas das assembleias de voto? A abstenção subiu de forma generalizada, rondando os 58% nestas 20 freguesias, uma taxa de 12 pontos superior ao restante território nacional. Destes locais, a freguesia de Bidoeira de Cima no concelho de Leiria destaca-se com apenas 528 eleitores dos mais de dois mil inscritos. Esta é uma descida em força em comparação com a primeira volta, quando a participação esteve perto de ser o triplo daquela que se registou no domingo. Nesta freguesia Paulo, ainda se sentem muitos efeitos das tempestades - no domingo as assembleias de votos até estiveram encerradas por algumas horas devido à falta de luz.