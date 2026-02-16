Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta segunda-feira. Foto: Jose Sena Goulao/EPA

Explicador Renascença

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

16 fev, 2026 • Alexandre Abrantes Neves


No Explicador Renascença, esclarecemos quais são as novas conclusões com todos os votos contados, os possíveis padrões de votação nas freguesias que tiveram de adiar a ida às urnas e até que ponto saber de antemão o Presidente da República eleito afastou ou não as pessoas das assembleias de voto.

Depois da segunda volta das eleições ser adiada devido ao mau tempo em 20 freguesias e mesas de voto, no domingo foram apurados todos os resultados apesar de se já saber quem é o Presidente da República (PR) eleito.

Agora, com todos os votos contados, o que se pode destacar dos resultados finais?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Quais são as novas conclusões?

Repetiu-se aquilo que já tinha acontecido na noite eleitoral da segunda volta: António José Seguro saiu vencedor, já que ganhou nas 20 freguesias que tiveram as eleições adiadas por causa das tempestades.

Contas feitas, António José Seguro alcançou 68,2% dos votos, enquanto Ventura ficou com 31,8%.

Perante a totalidade dos votos, dentro e fora de Portugal, o candidato apoiado pelo PS conseguiu mais do dobro dos votos de Ventura.

Seguro garantiu três milhões e 500 mil boletins, correspondente a 66% dos votos. Já o líder do Chega ficou pelos 33%, com cerca de um milhão e 700 mil votos.

Seguro vence em todas as freguesias que adiaram a segunda volta

Presidenciais 2026

Seguro vence em todas as freguesias que adiaram a segunda volta

O Presidente eleito, António José Seguro, alcançou(...)

É possível identificar algum padrão de votação nestas freguesias?

André Ventura perdeu votos em todos os locais que tiveram de adiar as presidenciais.

Este é um dado importante porque não aconteceu em mais nenhum ponto do país e pode mostrar que o eleitorado de André Ventura decidiu não ir às urnas por já saber que o presidente do Chega tinha saído derrotado das eleições.

Por exemplo na Golegã, Ventura venceu na primeira volta, mas ontem ficou a mais de 500 votos de Seguro e com cerca de metade dos votos daqueles que conquistou a 18 de janeiro.

O mesmo aconteceu em quatro freguesias de outras autarquias, como Comporta, em Alcácer do Sal, onde Ventura passou de 200 boletins na primeira volta para apenas 80 com a cruz no seu nome agora no segundo sufrágio.

Ventura perdeu votos em todas as freguesias com eleições adiadas

Presidenciais 2026

Ventura perdeu votos em todas as freguesias com eleições adiadas

Com o novo Presidente da República já eleito, um e(...)

E a abstenção? Saber o PR eleito afastou as pessoas das assembleias de voto?

A abstenção subiu de forma generalizada, rondando os 58% nestas 20 freguesias, uma taxa de 12 pontos superior ao restante território nacional.

Destes locais, a freguesia de Bidoeira de Cima no concelho de Leiria destaca-se com apenas 528 eleitores dos mais de dois mil inscritos.

Esta é uma descida em força em comparação com a primeira volta, quando a participação esteve perto de ser o triplo daquela que se registou no domingo.

Nesta freguesia Paulo, ainda se sentem muitos efeitos das tempestades - no domingo as assembleias de votos até estiveram encerradas por algumas horas devido à falta de luz.

CNE sem registo de outros incidentes além de interrupção em Bidoeira de Cima

Presidenciais 2026

CNE sem registo de outros incidentes além de interrupção em Bidoeira de Cima

Porta-voz da Comissão Nacional de Eleições confirm(...)

A falta de participação nas zonas mais afetadas também influenciou a taxa nacional de abstenção?

A falta de participação nas zonas mais afetadas influenciou, de facto, a taxa nacional de abstenção.

Nesta segunda volta, a taxa de abstenção fechou com um número redondo: exatamente 50% dos portugueses não foram às urnas. Registou-se, por isso, uma subida em relação à primeira volta, quando a abstenção ficou pelos 47,7%.

Esta subida deve-se especialmente aos votos em território nacional, que registaram uma descida de quase 260 mil entre os dois sufrágios das Presidenciais, muito provavelmente devido às várias tempestades que assolaram o país nas últimas semanas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?
16 fev, 2026

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei
13 fev, 2026

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?
13 fev, 2026

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias
12 fev, 2026

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?
11 fev, 2026

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?
11 fev, 2026

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?
10 fev, 2026

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?
10 fev, 2026

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?
09 fev, 2026

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Quais são os recordes destas Presidenciais?
09 fev, 2026

Quais são os recordes destas Presidenciais?

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?
05 fev, 2026

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?
05 fev, 2026

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?
04 fev, 2026

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?
04 fev, 2026

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?
02 fev, 2026

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?
02 fev, 2026

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.