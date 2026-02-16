Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

16 fev, 2026 • Alexandre Abrantes Neves
Depois da segunda volta das eleições ser adiada devido ao mau tempo em 20 freguesias e mesas de voto, no domingo foram apurados todos os resultados apesar de se já saber quem é o Presidente da República (PR) eleito.
Agora, com todos os votos contados, o que se pode destacar dos resultados finais?
O Explicador Renascença esclarece.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Repetiu-se aquilo que já tinha acontecido na noite eleitoral da segunda volta: António José Seguro saiu vencedor, já que ganhou nas 20 freguesias que tiveram as eleições adiadas por causa das tempestades.
Contas feitas, António José Seguro alcançou 68,2% dos votos, enquanto Ventura ficou com 31,8%.
Perante a totalidade dos votos, dentro e fora de Portugal, o candidato apoiado pelo PS conseguiu mais do dobro dos votos de Ventura.
Seguro garantiu três milhões e 500 mil boletins, correspondente a 66% dos votos. Já o líder do Chega ficou pelos 33%, com cerca de um milhão e 700 mil votos.
Presidenciais 2026
O Presidente eleito, António José Seguro, alcançou(...)
André Ventura perdeu votos em todos os locais que tiveram de adiar as presidenciais.
Este é um dado importante porque não aconteceu em mais nenhum ponto do país e pode mostrar que o eleitorado de André Ventura decidiu não ir às urnas por já saber que o presidente do Chega tinha saído derrotado das eleições.
Por exemplo na Golegã, Ventura venceu na primeira volta, mas ontem ficou a mais de 500 votos de Seguro e com cerca de metade dos votos daqueles que conquistou a 18 de janeiro.
O mesmo aconteceu em quatro freguesias de outras autarquias, como Comporta, em Alcácer do Sal, onde Ventura passou de 200 boletins na primeira volta para apenas 80 com a cruz no seu nome agora no segundo sufrágio.
Presidenciais 2026
Com o novo Presidente da República já eleito, um e(...)
A abstenção subiu de forma generalizada, rondando os 58% nestas 20 freguesias, uma taxa de 12 pontos superior ao restante território nacional.
Destes locais, a freguesia de Bidoeira de Cima no concelho de Leiria destaca-se com apenas 528 eleitores dos mais de dois mil inscritos.
Esta é uma descida em força em comparação com a primeira volta, quando a participação esteve perto de ser o triplo daquela que se registou no domingo.
Nesta freguesia Paulo, ainda se sentem muitos efeitos das tempestades - no domingo as assembleias de votos até estiveram encerradas por algumas horas devido à falta de luz.
Presidenciais 2026
Porta-voz da Comissão Nacional de Eleições confirm(...)
A falta de participação nas zonas mais afetadas influenciou, de facto, a taxa nacional de abstenção.
Nesta segunda volta, a taxa de abstenção fechou com um número redondo: exatamente 50% dos portugueses não foram às urnas. Registou-se, por isso, uma subida em relação à primeira volta, quando a abstenção ficou pelos 47,7%.
Esta subida deve-se especialmente aos votos em território nacional, que registaram uma descida de quase 260 mil entre os dois sufrágios das Presidenciais, muito provavelmente devido às várias tempestades que assolaram o país nas últimas semanas.