Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

A Quaresma é um dos tempos mais marcantes do calendário cristão e antecede a celebração da Páscoa. São 40 dias de um caminho de maior interioridade, marcados pela oração, partilha e preparação espiritual entre os fiéis. Qual é o significado desta celebração de Cristo? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa? Espera-se que os fiéis se preparem espiritualmente para a Páscoa e para a resurreição de Cristo de forma mais consciente e profunda. É um tempo onde se pede, por exemplo, gestos de perdão, de amor ao próximo e de muita oração também. Resumindo, os cristãos devem esforçar-se — sempre, mas ainda mais neste tempo — para viverem e agirem à luz do Evangelho. Apesar de ser um tempo sóbrio e mais sério, isso não significa que tenha de ser vivido com tristeza, como muitos erradamente acreditam. Estas são semanas para passar com esperança a preparar a alegria da ressurreição de Jesus.

Porquê 40 dias de preparação? Estes 40 dias dizem respeito ao tempo que Jesus passou no deserto, em oração e jejum. Porém, este número tem outras simbologias para o cristianismo: na Bíblia, há várias referências que estão associadas a momentos de provação e de mudança. É o caso, por exemplo, dos 40 anos que o povo de Israel também passou no deserto. Estes 40 dias acabam na Quinta-feira Santa e começam precisamente nesta quarta-feira, na Quarta-feira de Cinzas. O ritual manda que os fiéis recebam cinzas na testa, que representam a humildade e a fragilidade humana. E o jejum é mesmo obrigatório? Nesta Quarta-feira de cinzas e na Sexta-feira Santa cumpre-se o jejum para assinalar a morte de Cristo. Mas muitos católicos decidem também não comer carne às sextas-feiras, durante a quaresma. Também é comum fazer outros propósitos, como deixar de comer doces ou consumir bebidas alcoólicas e até usar menos tempo as redes sociais. A lógica aqui é: deixar de lado tudo aquilo que achamos que não nos faz bem. Além disso, este é um tempo também mais propício, por exemplo, à solidariedade com os mais pobres.