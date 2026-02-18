Explicador Renascença
Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?
Ouça o Explicador Renascença na tarde desta quarta-feira. Foto: DR

Explicador Renascença

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

18 fev, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos os rituais dos fiéis para se preparem para a Páscoa e para a resurreição de Cristo, o motivo de serem 40 dias de preparação, a obrigatoriedade (ou não) do jejum e até que ponto há mudanças nas celebrações religiosas durante a Quaresma.

A Quaresma é um dos tempos mais marcantes do calendário cristão e antecede a celebração da Páscoa.

São 40 dias de um caminho de maior interioridade, marcados pela oração, partilha e preparação espiritual entre os fiéis.

Qual é o significado desta celebração de Cristo?

O Explicador Renascença esclarece.

O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

Espera-se que os fiéis se preparem espiritualmente para a Páscoa e para a resurreição de Cristo de forma mais consciente e profunda.

É um tempo onde se pede, por exemplo, gestos de perdão, de amor ao próximo e de muita oração também. Resumindo, os cristãos devem esforçar-se — sempre, mas ainda mais neste tempo — para viverem e agirem à luz do Evangelho.

Apesar de ser um tempo sóbrio e mais sério, isso não significa que tenha de ser vivido com tristeza, como muitos erradamente acreditam. Estas são semanas para passar com esperança a preparar a alegria da ressurreição de Jesus.

Quaresma: o que significa e por que motivo dura 40 dias?

Quaresma 2026

Quaresma: o que significa e por que motivo dura 40 dias?

Tempo litúrgico de preparação para a Páscoa, a Qua(...)

Porquê 40 dias de preparação?

Estes 40 dias dizem respeito ao tempo que Jesus passou no deserto, em oração e jejum.

Porém, este número tem outras simbologias para o cristianismo: na Bíblia, há várias referências que estão associadas a momentos de provação e de mudança. É o caso, por exemplo, dos 40 anos que o povo de Israel também passou no deserto.

Estes 40 dias acabam na Quinta-feira Santa e começam precisamente nesta quarta-feira, na Quarta-feira de Cinzas. O ritual manda que os fiéis recebam cinzas na testa, que representam a humildade e a fragilidade humana.

E o jejum é mesmo obrigatório?

Nesta Quarta-feira de cinzas e na Sexta-feira Santa cumpre-se o jejum para assinalar a morte de Cristo.

Mas muitos católicos decidem também não comer carne às sextas-feiras, durante a quaresma.

Também é comum fazer outros propósitos, como deixar de comer doces ou consumir bebidas alcoólicas e até usar menos tempo as redes sociais.

A lógica aqui é: deixar de lado tudo aquilo que achamos que não nos faz bem. Além disso, este é um tempo também mais propício, por exemplo, à solidariedade com os mais pobres.

Quaresma. "É uma espécie de fitness espiritual" até à Páscoa

Quaresma. "É uma espécie de fitness espiritual" até à Páscoa

Com a Quarta-feira de Cinzas começa um tempo de si(...)

Durante a Quaresma, há mudanças nas celebrações religiosas?

Confirmam-se alterações, desde logo nas vestes litúrgicas que passam a ser roxas, cor da penitência e do recolhimento para mostrar que este é um tempo de conversão.

Além disso, há também mudanças nos cânticos das eucaristias e deixa-se igualmente de cantar o Aleluia.

É ainda muito comum que as paróquias organizem Vias Sacras, momentos de oração que recordam o caminho de Cristo até à cruz onde morreu e depois ressuscitou, a razão para celebrarmos a Páscoa.

