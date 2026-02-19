Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O ex-príncipe André, irmão do Rei Carlos III de Inglaterra, foi detido esta quinta-feira na sequência do caso Epstein. Depois da retirada de todos os títulos reais no ano passado, Andrew Mountbatten-Windsor é suspeito de conduta imprópria no desempenho de cargo público. Apesar de também estar a ser acusado por envolvimento numa rede sexual de abuso de menores montada pelo magnata e pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein, esta detenção estará apenas ligada à divulgação de ficheiros confidenciais do Estado Inglês. Mas porque razão o antigo príncipe André foi detido? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como é que se deu esta detenção? A detenção terá sido por volta das 8h00, quando seis carros descaracterizados entraram na atual residência do antigo Duque de York, em Sandringham, no Leste de Inglaterra - local onde está a viver desde que foi obrigado a sair de Windsor. Passado alguns minutos, a polícia emitiu um comunicado em que não divulgava diretamente a identidade de André, mas confirmava a detenção de um homem na casa dos 60 anos e a existência de buscas em duas propriedades. André, a título de curiosidade, faz esta quinta-feira 66 anos.

E já há alguma reação da Família Real? Num comunicado oficial, o rei Carlos III disse estar profundamente preocupado com estas alegações e garante que a família real irá continuar a cooperar e a apoiar totalmente a investigação judicial. Disse também que é preciso ser claro: "a lei deve seguir o seu curso". A fechar os três parágrafos deste comunicado, Carlos III sublinha que não seria correto tecer mais comentários sobre este assunto neste momento e que, enquanto se aguarda por mais desenvolvimentos, a família real irá continuar a cumprir todos os seus deveres. Já na tarde desta quinta-feira, o Chefe de Estado inglês compareceu publicamente no arranque da Semana da Moda de Londres, mas ignorou as perguntas dos jornalistas no local. Recaindo as suspeitas sobre um crime contra o Estado, a BBC explica que, se o caso chegar a Tribunal, a acusação será Rei vs. André. Ou seja, do ponto de vista formal, será acusado pelo próprio irmão.

Se a acusação não está ligada às suspeitas de abusos sexuais, o que está em causa? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem ao longo dos últimos meses revelado milhões de ficheiros relacionados com o Caso Epstein, como emails ou fotografias. Jeffrey Epstein foi um milionário norte-americano, condenado por crimes sexuais contra menores, que morreu na prisão em 2019, com a morte a ser classificada como suicídio. O ex-príncipe André viu-se envolvido nestes documentos, foi apanhado nalgumas fotografias com mulheres, mas negou qualquer envolvimento na prática de crimes. O antigo membro da família real foi acusado por uma norte-americana, Virginia Giuffre, de abusos sexuais quando ainda seria menor, mas chegou depois a acordo com a alegada vítima. Porém, Virginia acabou por se suicidar no ano passado depois de ter publicado um livro em que relata a sua versão dos acontecimentos. Contudo, as trocas de emails com Epstein que foram divulgadas revelaram também possíveis ilegalidades: pela partilha com Epstein de detalhes de viagens oficiais por parte de André enquanto enviado comercial de Inglaterra e de possíveis oportunidades de investimento do Governo britânico.

Que outras figuras públicas estão envolvidas no caso Epstein? A França anunciou a abertura de uma investigação ao antigo ministro da Cultura, Jack Lang, por suspeitas de branqueamento no início deste mês. Já pela Noruega está também a ser investigado um antigo primeiro-ministro, Thorbjørn Jagland, suspeito por corrupção e a mulher do Príncipe herdeiro da coroa viu-se obrigada a pedir desculpa pelas ligações a Epstein. A princesa Mette Marit terá inclusive ficado hospedada num das casas do criminoso sexual nos Estados Unidos da América (EUA). Donald Trump tem sido também frequentemente associado aos ficheiros Epstein, surgindo em várias fotografias lado-a-lado. E quanto tempo pode o antigo príncipe ficar detido? De acordo com os jornais ingleses, André pode ficar detido por um período máximo de 96 horas - o equivalente a 4 dias -, mas é pouco provável. O mais provável será que a detenção não dure mais de 24 horas, resultando ou numa acusação ou na libertação do suspeito e ficando pendente aos resultados da investigação.

