Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta quinta-feira. Foto: Neil Hall/EPA

Explicador Renascença

Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?

19 fev, 2026 • João Maldonado


No Explicador Renascença, esclarecemos como é que se deu a detenção de Andrew Mountbatten-Windsor, a reação de Carlos III, outras figuras públicas envolvidas no caso Epstein e quanto tempo pode o antigo príncipe ficar detido.

O ex-príncipe André, irmão do Rei Carlos III de Inglaterra, foi detido esta quinta-feira na sequência do caso Epstein.

Depois da retirada de todos os títulos reais no ano passado, Andrew Mountbatten-Windsor é suspeito de conduta imprópria no desempenho de cargo público.

Apesar de também estar a ser acusado por envolvimento numa rede sexual de abuso de menores montada pelo magnata e pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein, esta detenção estará apenas ligada à divulgação de ficheiros confidenciais do Estado Inglês.

Mas porque razão o antigo príncipe André foi detido?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como é que se deu esta detenção?

A detenção terá sido por volta das 8h00, quando seis carros descaracterizados entraram na atual residência do antigo Duque de York, em Sandringham, no Leste de Inglaterra - local onde está a viver desde que foi obrigado a sair de Windsor.

Passado alguns minutos, a polícia emitiu um comunicado em que não divulgava diretamente a identidade de André, mas confirmava a detenção de um homem na casa dos 60 anos e a existência de buscas em duas propriedades.

André, a título de curiosidade, faz esta quinta-feira 66 anos.

O que se sabe sobre a detenção de André, irmão do rei Carlos III?

Ficheiros Epstein

O que se sabe sobre a detenção de André, irmão do rei Carlos III?

Depois de surgir inúmeras vezes nos ficheiros Epst(...)

E já há alguma reação da Família Real?

Num comunicado oficial, o rei Carlos III disse estar profundamente preocupado com estas alegações e garante que a família real irá continuar a cooperar e a apoiar totalmente a investigação judicial. Disse também que é preciso ser claro: "a lei deve seguir o seu curso".

A fechar os três parágrafos deste comunicado, Carlos III sublinha que não seria correto tecer mais comentários sobre este assunto neste momento e que, enquanto se aguarda por mais desenvolvimentos, a família real irá continuar a cumprir todos os seus deveres.

Já na tarde desta quinta-feira, o Chefe de Estado inglês compareceu publicamente no arranque da Semana da Moda de Londres, mas ignorou as perguntas dos jornalistas no local.

Recaindo as suspeitas sobre um crime contra o Estado, a BBC explica que, se o caso chegar a Tribunal, a acusação será Rei vs. André. Ou seja, do ponto de vista formal, será acusado pelo próprio irmão.

"A lei deve seguir o seu curso": Rei Carlos III reage à detenção do irmão André

Reino Unido

"A lei deve seguir o seu curso": Rei Carlos III reage à detenção do irmão André

Carlos III refere "muita preocupação" pela notícia(...)

Se a acusação não está ligada às suspeitas de abusos sexuais, o que está em causa?

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem ao longo dos últimos meses revelado milhões de ficheiros relacionados com o Caso Epstein, como emails ou fotografias.

Jeffrey Epstein foi um milionário norte-americano, condenado por crimes sexuais contra menores, que morreu na prisão em 2019, com a morte a ser classificada como suicídio.

O ex-príncipe André viu-se envolvido nestes documentos, foi apanhado nalgumas fotografias com mulheres, mas negou qualquer envolvimento na prática de crimes.

O antigo membro da família real foi acusado por uma norte-americana, Virginia Giuffre, de abusos sexuais quando ainda seria menor, mas chegou depois a acordo com a alegada vítima. Porém, Virginia acabou por se suicidar no ano passado depois de ter publicado um livro em que relata a sua versão dos acontecimentos.

Contudo, as trocas de emails com Epstein que foram divulgadas revelaram também possíveis ilegalidades: pela partilha com Epstein de detalhes de viagens oficiais por parte de André enquanto enviado comercial de Inglaterra e de possíveis oportunidades de investimento do Governo britânico.

Ex-príncipe André detido no Reino Unido por suspeita de conduta imprópria em cargo público

Reino Unido

Ex-príncipe André detido no Reino Unido por suspeita de conduta imprópria em cargo público

Polícia está na casa do irmão do rei Carlos III e (...)

Que outras figuras públicas estão envolvidas no caso Epstein?

A França anunciou a abertura de uma investigação ao antigo ministro da Cultura, Jack Lang, por suspeitas de branqueamento no início deste mês.

Já pela Noruega está também a ser investigado um antigo primeiro-ministro, Thorbjørn Jagland, suspeito por corrupção e a mulher do Príncipe herdeiro da coroa viu-se obrigada a pedir desculpa pelas ligações a Epstein. A princesa Mette Marit terá inclusive ficado hospedada num das casas do criminoso sexual nos Estados Unidos da América (EUA).

Donald Trump tem sido também frequentemente associado aos ficheiros Epstein, surgindo em várias fotografias lado-a-lado.

E quanto tempo pode o antigo príncipe ficar detido?

De acordo com os jornais ingleses, André pode ficar detido por um período máximo de 96 horas - o equivalente a 4 dias -, mas é pouco provável.

O mais provável será que a detenção não dure mais de 24 horas, resultando ou numa acusação ou na libertação do suspeito e ficando pendente aos resultados da investigação.

Emails, segredos e Epstein: o que levou à detenção do príncipe André?
Explicador em vídeo. Emails, segredos e Epstein: o que levou à detenção do príncipe André?
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência
19 fev, 2026

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?
18 fev, 2026

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?
18 fev, 2026

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?
16 fev, 2026

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?
16 fev, 2026

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei
13 fev, 2026

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?
13 fev, 2026

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias
12 fev, 2026

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?
11 fev, 2026

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?
11 fev, 2026

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?
10 fev, 2026

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?
10 fev, 2026

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?
09 fev, 2026

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Quais são os recordes destas Presidenciais?
09 fev, 2026

Quais são os recordes destas Presidenciais?

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?
05 fev, 2026

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?
05 fev, 2026

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?
04 fev, 2026

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?
04 fev, 2026

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?
02 fev, 2026

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?
02 fev, 2026

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.