Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência

Explicador Renascença

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência

19 fev, 2026 • André Rodrigues


Nas redes sociais, os adolescentes são desafiados a tomar doses excessivas deste medicamento, para provar que conseguem resistir aos efeitos colaterais? O Explicador Renascença esclarece.

Chama-se "Desafio do Paracetamol" - é a mais recente moda nas redes sociais: adolescentes são desafiados a tomar doses excessivas deste medicamento, para provar que conseguem resistir aos efeitos colaterais. Mas o perigo é real: tanto a Ordem dos Médicos como a Ordem dos Farmacêuticos já alertaram para os perigos.

Que desafio é este?

É uma espécie de competição. Quem adere aceita tomar uma dose elevada de paracetamol para “provar resistência” ou para ver “quem fica mais tempo no hospital”. Resumidamente, é este o desafio. É uma dinâmica associada a tendências nas redes sociais, sobretudo no TikTok. Não está a acontecer apenas em Portugal. É algo que tem sido reportado noutros países europeus, o que fez soar os alarmes das autoridades e dos profissionais de saúde, tanto mais que o paracetamol é um fármaco de venda livre. Portanto, está disponível.

Qual é a dimensão deste fenómeno?

Na Europa, há avisos de práticas como esta, por exemplo, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Suíça e na Eslovénia. O TikTok diz não ter encontrado provas de que haja uma tendência organizada com esse nome. Ainda que reconheça que há relatos de casos. Ou seja, o que a rede social diz é que tudo isto pode estar a ser amplificado pela visibilidade na comunicação social. Certo é que o risco clínico é real, até porque, em qualquer dos cenários, a ingestão deliberada de grandes doses de medicamentos - neste caso o paracetamol - é perigosa e pode ter efeitos bastante adversos.

Por exemplo?

Nas primeiras 24 horas, os sintomas podem ser náuseas, mal‑estar, palidez, dor abdominal ligeira. E pode até nem haver quaisquer sintomas. Depois, numa fase intermédia, até às 72 horas, podem ocorrer os primeiros sinais de lesões no fígado que podem evoluir para uma hepatite tóxica grave, que pode obrigar ao internamento em cuidados intensivos. Nos casos mais graves, pode mesmo ser necessário um transplante de fígado.

Há casos em Portugal?

Para já, não há registo de casos ou de vítimas em Portugal diretamente associadas ao “desafio do paracetamol”. Há, sim, noutros países europeus: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Suíça.

O que fazer se houver suspeita de ingestão excessiva de paracetamol?

Primeira regra: não esperar por sintomas e contactar de imediato o Centro de Informação Antivenenos, ou o 112, ou dirigir-se a uma urgência e, se possível, levar a embalagem do medicamento, porque o tratamento é mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Mas o mais importante - e isto é que é importante sublinhar - mais vale prevenir, mais vale evitar este tipo de comportamento. E aqui as famílias desempenham um papel essencial: é preciso falar sem alarmismo - explicar que os medicamentos não são “inofensivos” e que tomar doses excessivas é perigoso. E que mesmo a ausência de sintomas não significa que não haja problema. Por outro lado, há que evitar a amplificação destes comportamentos: não partilhar vídeos ou links do “desafio”. E, finalmente, manter os medicamentos fora do alcance de crianças e adolescentes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?
18 fev, 2026

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?
18 fev, 2026

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?
16 fev, 2026

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?
16 fev, 2026

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei
13 fev, 2026

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?
13 fev, 2026

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias
12 fev, 2026

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?
11 fev, 2026

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?
11 fev, 2026

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?
10 fev, 2026

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?
10 fev, 2026

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?
09 fev, 2026

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Quais são os recordes destas Presidenciais?
09 fev, 2026

Quais são os recordes destas Presidenciais?

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?
05 fev, 2026

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?
05 fev, 2026

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?
04 fev, 2026

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?
04 fev, 2026

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?
02 fev, 2026

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?
02 fev, 2026

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.