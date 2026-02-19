Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência

Chama-se "Desafio do Paracetamol" - é a mais recente moda nas redes sociais: adolescentes são desafiados a tomar doses excessivas deste medicamento, para provar que conseguem resistir aos efeitos colaterais. Mas o perigo é real: tanto a Ordem dos Médicos como a Ordem dos Farmacêuticos já alertaram para os perigos.

Que desafio é este?

É uma espécie de competição. Quem adere aceita tomar uma dose elevada de paracetamol para “provar resistência” ou para ver “quem fica mais tempo no hospital”. Resumidamente, é este o desafio. É uma dinâmica associada a tendências nas redes sociais, sobretudo no TikTok. Não está a acontecer apenas em Portugal. É algo que tem sido reportado noutros países europeus, o que fez soar os alarmes das autoridades e dos profissionais de saúde, tanto mais que o paracetamol é um fármaco de venda livre. Portanto, está disponível.

Qual é a dimensão deste fenómeno?

Na Europa, há avisos de práticas como esta, por exemplo, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Suíça e na Eslovénia. O TikTok diz não ter encontrado provas de que haja uma tendência organizada com esse nome. Ainda que reconheça que há relatos de casos. Ou seja, o que a rede social diz é que tudo isto pode estar a ser amplificado pela visibilidade na comunicação social. Certo é que o risco clínico é real, até porque, em qualquer dos cenários, a ingestão deliberada de grandes doses de medicamentos - neste caso o paracetamol - é perigosa e pode ter efeitos bastante adversos.

Por exemplo?

Nas primeiras 24 horas, os sintomas podem ser náuseas, mal‑estar, palidez, dor abdominal ligeira. E pode até nem haver quaisquer sintomas. Depois, numa fase intermédia, até às 72 horas, podem ocorrer os primeiros sinais de lesões no fígado que podem evoluir para uma hepatite tóxica grave, que pode obrigar ao internamento em cuidados intensivos. Nos casos mais graves, pode mesmo ser necessário um transplante de fígado.

Há casos em Portugal?

Para já, não há registo de casos ou de vítimas em Portugal diretamente associadas ao “desafio do paracetamol”. Há, sim, noutros países europeus: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Suíça.

O que fazer se houver suspeita de ingestão excessiva de paracetamol?

Primeira regra: não esperar por sintomas e contactar de imediato o Centro de Informação Antivenenos, ou o 112, ou dirigir-se a uma urgência e, se possível, levar a embalagem do medicamento, porque o tratamento é mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Mas o mais importante - e isto é que é importante sublinhar - mais vale prevenir, mais vale evitar este tipo de comportamento. E aqui as famílias desempenham um papel essencial: é preciso falar sem alarmismo - explicar que os medicamentos não são “inofensivos” e que tomar doses excessivas é perigoso. E que mesmo a ausência de sintomas não significa que não haja problema. Por outro lado, há que evitar a amplificação destes comportamentos: não partilhar vídeos ou links do “desafio”. E, finalmente, manter os medicamentos fora do alcance de crianças e adolescentes.