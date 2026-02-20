Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?

Explicador Renascença

Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?

20 fev, 2026 • André Rodrigues


Há cada vez mais estrangeiros a contribuir para a Segurança Social - e o valor das contribuições disparou na última década. Afinal, qual é o verdadeiro impacto deste crescimento nas contas do sistema?

Aumentam as contribuições de estrangeiros para a Segurança Social. Em dezembro do ano passado havia cerca de 840 mil pessoas de nacionalidade estrangeira com contribuições. 5 vezes mais do que os cerca de 150 mil registados em finais de 2015. O Explicador Renascença esclarece.

Qual é o saldo deste crescimento?

Em valor, estamos a falar de um aumento superior a 8 vezes em 10 anos. As contribuições dos estrangeiros para a Segurança Social passaram de 491 milhões em 2015 para mais de 4 milhões e 100 mil euros no ano passado. Já do lado das prestações pagas, aumentaram seis vezes em 10 anos - de 137 milhões para 827 milhões entre 2015 e 2025. Ou seja, o crescimento da receita supera o crescimento das contribuições pagas.

Isto contraria a ideia de que os imigrantes beneficiam mais da Segurança Social do que aquilo que contribuem?

Objetivamente, sim. Contraria essa ideia e é seguro afirmar que, no caso dos estrangeiros, entra mais dinheiro do que aquele que sai para prestações sociais. Tem sido essa a tendência nos anos mais recentes, em que o balanço das contas é claramente positivo do lado da receita que entra nos cofres da Segurança Social.

Quais são os setores com mais trabalhadores estrangeiros?

Em números absolutos, temos 129 mil nas áreas de alojamento e restauração; 122 mil em atividades administrativas e de apoio e 117 mil no setor da construção. Em termos relativos, o maior peso de estrangeiros está na agricultura, na floresta e pesca, onde 41% dos trabalhadores têm nacionalidade estrangeira. O que é que isto demonstra: há uma forte presença de trabalhadores estrangeiros em setores expostos à procura turística e também em serviços de apoio. E uma dependência estrutural de mão-de-obra estrangeira nas agricultura e nas pescas.

Que implicações é que isto tem?

Três ideias essenciais a reter. A primeira é sustentabilidade: mais contribuintes estrangeiros num país a envelhecer alargam a base contributiva, o que ajuda a sustentabilidade do sistema de Segurança Social. Em segundo lugar, mercado de trabalho: a concentração em setores como restauração, construção, agricultura e pesca é um sintoma de escassez interna de mão-de-obra.

Qual é a lição destes números para quem decide politicamente?

Havendo políticas eficazes de integração e de qualificação, a consequência será mais produtividade e mais receitas para a Segurança Social.

Onde podemos consultar estes dados?

No site da Segurança Social. E passam a ser divulgados mensalmente. São números que refletem a situação contributiva e as prestações recebidas por pessoas de nacionalidade estrangeira. Por isso, é informação oficial, regular e comparável, que permite perceber quantos contribuem, quanto entra no sistema e que apoios recebem. O Governo reconhece que há sempre risco de leituras enviesadas, mas defende que a publicação de dados isentos e imparciais ajuda a elevar a literacia, facilitando a integração destas pessoas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?
19 fev, 2026

Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência
19 fev, 2026

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?
18 fev, 2026

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?
18 fev, 2026

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?
16 fev, 2026

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?
16 fev, 2026

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei
13 fev, 2026

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?
13 fev, 2026

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias
12 fev, 2026

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?
11 fev, 2026

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?
11 fev, 2026

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?
10 fev, 2026

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?
10 fev, 2026

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?
09 fev, 2026

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Quais são os recordes destas Presidenciais?
09 fev, 2026

Quais são os recordes destas Presidenciais?

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?
05 fev, 2026

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?
05 fev, 2026

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?
04 fev, 2026

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?
04 fev, 2026

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?
02 fev, 2026

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?
02 fev, 2026

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.