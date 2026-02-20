Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?

Aumentam as contribuições de estrangeiros para a Segurança Social. Em dezembro do ano passado havia cerca de 840 mil pessoas de nacionalidade estrangeira com contribuições. 5 vezes mais do que os cerca de 150 mil registados em finais de 2015. O Explicador Renascença esclarece.

Qual é o saldo deste crescimento?

Em valor, estamos a falar de um aumento superior a 8 vezes em 10 anos. As contribuições dos estrangeiros para a Segurança Social passaram de 491 milhões em 2015 para mais de 4 milhões e 100 mil euros no ano passado. Já do lado das prestações pagas, aumentaram seis vezes em 10 anos - de 137 milhões para 827 milhões entre 2015 e 2025. Ou seja, o crescimento da receita supera o crescimento das contribuições pagas.

Isto contraria a ideia de que os imigrantes beneficiam mais da Segurança Social do que aquilo que contribuem?

Objetivamente, sim. Contraria essa ideia e é seguro afirmar que, no caso dos estrangeiros, entra mais dinheiro do que aquele que sai para prestações sociais. Tem sido essa a tendência nos anos mais recentes, em que o balanço das contas é claramente positivo do lado da receita que entra nos cofres da Segurança Social.

Quais são os setores com mais trabalhadores estrangeiros?

Em números absolutos, temos 129 mil nas áreas de alojamento e restauração; 122 mil em atividades administrativas e de apoio e 117 mil no setor da construção. Em termos relativos, o maior peso de estrangeiros está na agricultura, na floresta e pesca, onde 41% dos trabalhadores têm nacionalidade estrangeira. O que é que isto demonstra: há uma forte presença de trabalhadores estrangeiros em setores expostos à procura turística e também em serviços de apoio. E uma dependência estrutural de mão-de-obra estrangeira nas agricultura e nas pescas.

Que implicações é que isto tem?

Três ideias essenciais a reter. A primeira é sustentabilidade: mais contribuintes estrangeiros num país a envelhecer alargam a base contributiva, o que ajuda a sustentabilidade do sistema de Segurança Social. Em segundo lugar, mercado de trabalho: a concentração em setores como restauração, construção, agricultura e pesca é um sintoma de escassez interna de mão-de-obra.

Qual é a lição destes números para quem decide politicamente?

Havendo políticas eficazes de integração e de qualificação, a consequência será mais produtividade e mais receitas para a Segurança Social.

Onde podemos consultar estes dados?

No site da Segurança Social. E passam a ser divulgados mensalmente. São números que refletem a situação contributiva e as prestações recebidas por pessoas de nacionalidade estrangeira. Por isso, é informação oficial, regular e comparável, que permite perceber quantos contribuem, quanto entra no sistema e que apoios recebem. O Governo reconhece que há sempre risco de leituras enviesadas, mas defende que a publicação de dados isentos e imparciais ajuda a elevar a literacia, facilitando a integração destas pessoas.