Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?

20 fev, 2026 • André Rodrigues
Aumentam as contribuições de estrangeiros para a Segurança Social. Em dezembro do ano passado havia cerca de 840 mil pessoas de nacionalidade estrangeira com contribuições. 5 vezes mais do que os cerca de 150 mil registados em finais de 2015. O Explicador Renascença esclarece.
Em valor, estamos a falar de um aumento superior a 8 vezes em 10 anos. As contribuições dos estrangeiros para a Segurança Social passaram de 491 milhões em 2015 para mais de 4 milhões e 100 mil euros no ano passado. Já do lado das prestações pagas, aumentaram seis vezes em 10 anos - de 137 milhões para 827 milhões entre 2015 e 2025. Ou seja, o crescimento da receita supera o crescimento das contribuições pagas.
Objetivamente, sim. Contraria essa ideia e é seguro afirmar que, no caso dos estrangeiros, entra mais dinheiro do que aquele que sai para prestações sociais. Tem sido essa a tendência nos anos mais recentes, em que o balanço das contas é claramente positivo do lado da receita que entra nos cofres da Segurança Social.
Em números absolutos, temos 129 mil nas áreas de alojamento e restauração; 122 mil em atividades administrativas e de apoio e 117 mil no setor da construção. Em termos relativos, o maior peso de estrangeiros está na agricultura, na floresta e pesca, onde 41% dos trabalhadores têm nacionalidade estrangeira. O que é que isto demonstra: há uma forte presença de trabalhadores estrangeiros em setores expostos à procura turística e também em serviços de apoio. E uma dependência estrutural de mão-de-obra estrangeira nas agricultura e nas pescas.
Três ideias essenciais a reter. A primeira é sustentabilidade: mais contribuintes estrangeiros num país a envelhecer alargam a base contributiva, o que ajuda a sustentabilidade do sistema de Segurança Social. Em segundo lugar, mercado de trabalho: a concentração em setores como restauração, construção, agricultura e pesca é um sintoma de escassez interna de mão-de-obra.
Havendo políticas eficazes de integração e de qualificação, a consequência será mais produtividade e mais receitas para a Segurança Social.
No site da Segurança Social. E passam a ser divulgados mensalmente. São números que refletem a situação contributiva e as prestações recebidas por pessoas de nacionalidade estrangeira. Por isso, é informação oficial, regular e comparável, que permite perceber quantos contribuem, quanto entra no sistema e que apoios recebem. O Governo reconhece que há sempre risco de leituras enviesadas, mas defende que a publicação de dados isentos e imparciais ajuda a elevar a literacia, facilitando a integração destas pessoas.