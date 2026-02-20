Que navios a Marinha vai vender à República Dominicana?

20 fev, 2026 • Alexandre Abrantes Neves
A Marinha portuguesa vai vender os navios patrulha costeira Tejo, Douro, Mondego e Guadiana à República Dominicana por cerca de 24 milhões de euros.
O acordo foi assinado nesta sexta-feira no forte de São João Batista do Porto pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, e pelo homólogo da República Dominicana, Luis Abinader.
Estes navios têm sido utilizados principalmente para fiscalizar e garantir a segurança da nossa costa, nomeadamente participando em operações dos fuzileiros - as forças especiais da Marinha - que visam neutralizar possíveis inimigos.
Além disso, estas embarcações também ajudam no controlo das fronteiras, combatendo a imigração ilegal e o tráfico de droga. Colaboram em operações de salvamento e apoiam atividades económicas e comerciais em alto-mar.
No entanto, a este negócio podem ainda acrescer outros 370 mil euros se os dois países fecharem a venda de outros equipamentos e sistemas adicionais de defesa.
Venda
O principal motivo tem a ver com as características base das embarcações.
Portugal comprou estes quatro navios à Dinamarca há precisamente dez anos, em 2016. Porém, as embarcações foram construídas a pensar nas características do Atlântico do norte da Europa e não dos locais onde Portugal habitualmente navega.
Por essa razão, os navios estavam na calha para serem substituídos há já alguns anos. Além disso, é importante lembrar que Portugal se comprometeu com a NATO a aumentar significativamente o investimento em Defesa e tem vários fundos da União Europeia para o fazer.
Esta é, por isso, mais uma oportunidade para utilizar esse dinheiro e modernizar a Marinha.
Defesa
A Marinha quer modernizar-se, mas ainda está muita coisa em aberto. Também por essa razão, a entrega dos navios à República Dominicana vai ser faseada e ainda não há uma data específica definida.
Sabe-se que o Governo e a Marinha estão a desenvolver um projeto de novas lanchas de patrulha costeira, maiores, mais tecnológicas e também mais ecológicas.
Até lá, as funções habitualmente desempenhadas por estas embarcações vão ser assumidas por outros navios, que têm um nome semelhante - pertencem à patrulha oceânica, com maior alcance e autonomia.
Desta gama, Portugal vai receber seis novos navios nos próximos anos, sendo que o primeiro chega já daqui a um ano, em 2027.