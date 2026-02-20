Que navios a Marinha vai vender à Republica Dominicana?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

A Marinha portuguesa vai vender os navios patrulha costeira Tejo, Douro, Mondego e Guadiana à República Dominicana por cerca de 24 milhões de euros.

O acordo foi assinado nesta sexta-feira no forte de São João Batista do Porto pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, e pelo homólogo da República Dominicana, Luis Abinader. O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Que navios são estes? Que funções têm nos nossos mares? Estes navios têm sido utilizados principalmente para fiscalizar e garantir a segurança da nossa costa, nomeadamente participando em operações dos fuzileiros - as forças especiais da Marinha - que visam neutralizar possíveis inimigos. Além disso, estas embarcações também ajudam no controlo das fronteiras, combatendo a imigração ilegal e o tráfico de droga. Colaboram em operações de salvamento e apoiam atividades económicas e comerciais em alto-mar. No entanto, a este negócio podem ainda acrescer outros 370 mil euros se os dois países fecharem a venda de outros equipamentos e sistemas adicionais de defesa.

Então por que motivo a Marinha decidiu vender os navios? O principal motivo tem a ver com as características base das embarcações. Portugal comprou estes quatro navios à Dinamarca há precisamente dez anos, em 2016. Porém, as embarcações foram construídas a pensar nas características do Atlântico do norte da Europa e não dos locais onde Portugal habitualmente navega. Por essa razão, os navios estavam na calha para serem substituídos há já alguns anos. Além disso, é importante lembrar que Portugal se comprometeu com a NATO a aumentar significativamente o investimento em Defesa e tem vários fundos da União Europeia para o fazer. Esta é, por isso, mais uma oportunidade para utilizar esse dinheiro e modernizar a Marinha.

