Poeiras africanas em Portugal. Que cuidados devemos ter?

Uma nova vaga de poeiras, oriundas do norte de África, estão prestes a atingir Portugal continental.

Esta situação afeta a qualidade do ar e a saúde da população, mas também suja carros e varandas.

O Explicador Renascença esclarece.

A DGS refere que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e, em caso de agravamento de sintomas, contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

O que nos espera?

Já a partir desta segunda-feira, essas partículas de poeira devem sentir-se na Madeira e o arquipélago é a primeira região a ser atingida.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), as poeiras rondam o arquipélago ainda em baixa concentração, mas já se veem especialmente junto da costa norte da ilha da Madeira, onde há também muita nebulosidade.

Porém, nesta terça-feira as poeiras chegam às zonas Centro e Sul do continente, mas também ao Norte do país (apesar de ser uma menor densidade).