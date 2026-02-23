Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
O que se pode esperar das poeiras africanas em Portugal?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta segunda-feira. Foto: Maria João Cunha/RR

Explicador Renascença

Poeiras africanas em Portugal. Que cuidados devemos ter?

23 fev, 2026 • Alexandre Abrantes Neves


No Explicador Renascença, esclarecemos o impacto desta nova vaga de poeiras do norte de África, até que ponto as ruas vão ficar muito sujas e quais são os conselhos das autoridades de saúde.

Uma nova vaga de poeiras, oriundas do norte de África, estão prestes a atingir Portugal continental.

Esta situação afeta a qualidade do ar e a saúde da população, mas também suja carros e varandas.

O Explicador Renascença esclarece.

A DGS refere que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e, em caso de agravamento de sintomas, contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

O que nos espera?

Já a partir desta segunda-feira, essas partículas de poeira devem sentir-se na Madeira e o arquipélago é a primeira região a ser atingida.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), as poeiras rondam o arquipélago ainda em baixa concentração, mas já se veem especialmente junto da costa norte da ilha da Madeira, onde há também muita nebulosidade.

Porém, nesta terça-feira as poeiras chegam às zonas Centro e Sul do continente, mas também ao Norte do país (apesar de ser uma menor densidade).

Poeiras africanas chegam hoje a Portugal

Poeiras africanas chegam hoje a Portugal

​Partículas vindas do Norte de África deverão atin(...)

As ruas vão ficar muito sujas?

As previsões não apontam para isso, já que a concentração não deve ser muito elevada. Seguindo a linguagem técnica, as poeiras devem chegar com uma intensidade baixa a média-baixa e nesta terça-feira os efeitos devem passar apenas por uma cor mais acinzentada no céu.

Já na quarta-feira a chuva vai regressar e aí as poeiras vão baixar e podem trazer muita sujidade. Ainda assim, será em menor grau do que as outras vezes e na quinta-feira já tudo estará normalizado.

E as poeiras vêm de onde? Do deserto do Saara?

Como tem sido habitual, estas poeiras vêm daquelas zonas de África muito secas como o Saara, com pouca precipitação e rajadas de vento mais fortes.

Contudo, algumas vêm das queimadas agrícolas para facilitar a plantação de culturas e isso também provoca poeiras que vão chegar igualmente a Portugal.

​Depois das tempestades, poeiras africanas a caminho de Portugal

Meteorologia

​Depois das tempestades, poeiras africanas a caminho de Portugal

​Partículas vindas do Norte de África deverão atin(...)

Quais são os conselhos das autoridades de saúde?

Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), devemos reduzir esforços prolongados, especialmente ao ar livre, e também evitar a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco.

Já para as crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, os cuidados devem ser ainda mais apertados: evitar abrir as janelas e sair de casa ao máximo são as principais recomendações da DGS.
Tópicos
