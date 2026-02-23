Poeiras africanas em Portugal. Que cuidados devemos ter?

23 fev, 2026 • Alexandre Abrantes Neves
Uma nova vaga de poeiras, oriundas do norte de África, estão prestes a atingir Portugal continental.
Esta situação afeta a qualidade do ar e a saúde da população, mas também suja carros e varandas.
O Explicador Renascença esclarece.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A DGS refere que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e, em caso de agravamento de sintomas, contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.
Já a partir desta segunda-feira, essas partículas de poeira devem sentir-se na Madeira e o arquipélago é a primeira região a ser atingida.
Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), as poeiras rondam o arquipélago ainda em baixa concentração, mas já se veem especialmente junto da costa norte da ilha da Madeira, onde há também muita nebulosidade.
Porém, nesta terça-feira as poeiras chegam às zonas Centro e Sul do continente, mas também ao Norte do país (apesar de ser uma menor densidade).
Partículas vindas do Norte de África deverão atin(...)
As previsões não apontam para isso, já que a concentração não deve ser muito elevada. Seguindo a linguagem técnica, as poeiras devem chegar com uma intensidade baixa a média-baixa e nesta terça-feira os efeitos devem passar apenas por uma cor mais acinzentada no céu.
Já na quarta-feira a chuva vai regressar e aí as poeiras vão baixar e podem trazer muita sujidade. Ainda assim, será em menor grau do que as outras vezes e na quinta-feira já tudo estará normalizado.
Como tem sido habitual, estas poeiras vêm daquelas zonas de África muito secas como o Saara, com pouca precipitação e rajadas de vento mais fortes.
Contudo, algumas vêm das queimadas agrícolas para facilitar a plantação de culturas e isso também provoca poeiras que vão chegar igualmente a Portugal.
Meteorologia
Partículas vindas do Norte de África deverão atin(...)
Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), devemos reduzir esforços prolongados, especialmente ao ar livre, e também evitar a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco.