Por que é que o poder de compra é tão reduzido em Portugal?

Portugal está entre os países da União Europeia com menor poder de compra e maior subida de preços na habitação. É o que revelam os dados da Pordata para assinalar os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia.

Afinal, o que mostram estes novos dados?

Mostram que Portugal tem um dos poderes de compra mais baixos da União Europeia. Somos o país com o sexto poder de compra mais baixo entre os 27 e o segundo país da União Europeia com o maior aumento nos preços da habitação desde 2020, apenas ultrapassado pela Grécia.

Ainda assim, Portugal está entre os países da União Europeia que mais cresceram economicamente nos últimos quatro anos. São as principais conclusões que constam da plataforma interativa lançada pela Pordata para assinalar os 40 anos da adesão de Portugal à CEE.

Mas se Portugal tem um custo de vida baixo, comparado com outros países da União Europeia, porque é que o poder de compra é tão reduzido?

Salários, é esta a resposta. Portugal tem dos salários mais baixos da União Europeia.

De acordo com a Pordata, o rendimento médio anual em Portugal em 2023 - era de cerca de 1.054 euros mensais, que permite comprar apenas 11 cabazes de bens essenciais.

Se compararmos com um trabalhador do Luxemburgo, o rendimento permite comprar 24 cabazes com o rendimento médio do país. É mais do dobro.

Portanto, viver em Portugal é relativamente barato, mas os rendimentos são baixos, o que acaba por reduzir o poder de compra.

E com os preços da habitação, o que está a acontecer?

Uma subida de 24% desde 2020. É a segunda maior subida na União Europeia, apenas atrás da Grécia.

No total dos 27 estados-membros, 16 viram os preços da habitação aumentar. Portanto, há uma tendência maioritária.

Entre os minoritários, onde o preço das casas desceu, está - por exemplo - a Finlândia. Desde 2020, o preço da habitação caiu 16,3%.

E na economia, Portugal está a crescer ou a ficar para trás?

Essa é uma boa notícia. Portugal está entre os países com maior crescimento económico da União Europeia. Entre 2020 e 2024, o PIB per capita teve o sexto maior aumento a nível europeu. Mais 10% em termos reais.

Mas há um senão: a produtividade continua baixa.

Cada trabalhador português contribuiu com cerca de 48 mil euros para o Produto Interno Bruno em 2024. Muito longe dos mais de 194 mil euros por trabalhador na Irlanda.

Para além dos dados económicos, que outro retrato se pode fazer da realidade do país?

Com base nos dados estatísticos do Eurostat que hoje são divulgados pela Pordata, Portugal foi o país da União Europeia onde entraram mais imigrantes entre 2012 e 2023. Embora não seja o país com a maior percentagem de população estrangeira.

Mas é precisamente a imigração que pode responder a outro problema há muito anunciado: o envelhecimento da população. Entre 2001 e 2024, todos os países da UE registaram uma diminuição na proporção de crianças e jovens até aos 15 anos, enquanto a proporção de idosos com 65 anos ou mais aumentou. E, neste campeonato do envelhecimento, só a Itália bate Portugal. Mas, no caso português, há um problema acrescido: Portugal é o país é onde a população em idade ativa é menos escolarizada.

Enquanto a Polónia e a Lituânia em dez pessoas em idade ativa, apenas uma não tem ensino secundário.