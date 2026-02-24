Há quatro anos, a guerra voltou à Europa. Em que ponto está o conflito na Ucrânia?

Há quatro anos, a guerra voltou à Europa. Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, as forças russas iniciaram uma série de bombardeamentos contra várias cidades da Ucrânia.

Em que ponto está o conflito? E o balanço das vítimas?

Não há um número fechado, nem de um lado, nem do outro do conflito. Mas é seguro afirmar que já morreram mais de dois milhões de pessoas, a esmagadora maioria são militares russos e ucranianos.

O Centro Estratégico de Estudos Internacionais, com sede em Washington, estima que, até ao final do ano passado, as baixas militares eram de, aproximadamente, dois milhões de soldados, somando mortos, feridos e desaparecidos.

Já as Nações Unidas contabilizam mais de 15 mil civis mortos e mais de 41 mil feridos em quatro anos. E estes números estarão, seguramente, subestimados, porque é muito difícil chegar a um número exato de vítimas, sobretudo nas partes do território ucraniano ocupadas pelas forças russas.

Outro número subestimado diz respeito aos deslocados e, em particular, às crianças: de acordo com a UNICEF, cerca de 2,6 milhões de menores continuam deslocados, dentro e fora da Ucrânia.

Quatro anos depois, quem tem a vantagem no terreno?

É difícil dizer, porque a frente de batalha continua bastante disputada.

Se, de um lado, a Rússia avança de forma lenta e com custos elevados, já a Ucrânia realiza contra‑ataques localizados que anulam os ganhos pontuais das forças russas. Por isso, é uma guerra "a passo de caracol", com linhas de contacto estáveis, sem grandes avanços por parte das forças de Moscovo, mas sem colapso das linhas de defesa ucranianas.

Nos últimos dias, os combates têm sido mais intensos, sobretudo no sul do país, junto ao Mar Negro, que é uma zona estratégica, porque possui uma densa rede portuária que permite a entrada e saída de mercadorias do país.