O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou esta terça-feira que as primeiras urgências regionais de obstetrícia e ginecologia vão entrar em funcionamento "dentro de pouco tempo", em princípio no próximo mês de março. Este foi uma solução trabalhada diretamente com os profissionais de saúde, mas o que se sabe mais sobre estas unidades de saúde? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De onde vem esta ideia? No início de janeiro, e depois de um veto inicial, o Presidente da República promulgou o diploma das urgências regionais, que pretendem resolver a falta de recursos humanos em obstetrícia nas zonas mais críticas e concentrar médicos e enfermeiros num só hospital. Na altura, ficou apenas por esclarecer quando aconteceria e essa foi a novidade revelada nesta terça-feira pela ministra da Saúde.

O que muda com a criação destas unidades regionais? Pela Margem Sul do Tejo – região onde são conhecidos constrangimentos nas urgências obstétricas que não ficaram resolvidos mesmo com a solução de alternância entre hospitais –, as urgências externas vão ficar concentradas no hospital Garcia de Orta, em Almada, a partir de março deste ano. Para tal, a urgência obstétrica do Barreiro vai encerrar e a de Setúbal vai passar a funcionar apenas para casos referenciados pelo INEM e vindos do litoral alentejano. Ainda sem data anunciada, as urgências de obstetrícia no hospital Beatriz Ângelo também vão cumprir o mesmo processo, o que implica o encerramento da urgência obstétrica no hospital de Vila Franca de Xira. E na Península de Setúbal há um dia concreto para a mudança? A ministra não se quis comprometer com uma data específica para o caso das urgências em Setúbal. Neste momento, as unidades locais de saúde estão a contactar médicos e enfermeiros que vão começar a fazer bancos noutros hospitais. A partir do momento em que houver escalas completas, já há condições para avançar com as urgências regionais.