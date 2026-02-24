O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?

24 fev, 2026 • Alexandre Abrantes Neves
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou esta terça-feira que as primeiras urgências regionais de obstetrícia e ginecologia vão entrar em funcionamento "dentro de pouco tempo", em princípio no próximo mês de março.
Este foi uma solução trabalhada diretamente com os profissionais de saúde, mas o que se sabe mais sobre estas unidades de saúde?
O Explicador Renascença esclarece.
No início de janeiro, e depois de um veto inicial, o Presidente da República promulgou o diploma das urgências regionais, que pretendem resolver a falta de recursos humanos em obstetrícia nas zonas mais críticas e concentrar médicos e enfermeiros num só hospital.
Na altura, ficou apenas por esclarecer quando aconteceria e essa foi a novidade revelada nesta terça-feira pela ministra da Saúde.
Pela Margem Sul do Tejo – região onde são conhecidos constrangimentos nas urgências obstétricas que não ficaram resolvidos mesmo com a solução de alternância entre hospitais –, as urgências externas vão ficar concentradas no hospital Garcia de Orta, em Almada, a partir de março deste ano.
Para tal, a urgência obstétrica do Barreiro vai encerrar e a de Setúbal vai passar a funcionar apenas para casos referenciados pelo INEM e vindos do litoral alentejano.
Ainda sem data anunciada, as urgências de obstetrícia no hospital Beatriz Ângelo também vão cumprir o mesmo processo, o que implica o encerramento da urgência obstétrica no hospital de Vila Franca de Xira.
A ministra não se quis comprometer com uma data específica para o caso das urgências em Setúbal.
Neste momento, as unidades locais de saúde estão a contactar médicos e enfermeiros que vão começar a fazer bancos noutros hospitais. A partir do momento em que houver escalas completas, já há condições para avançar com as urgências regionais.
A única coisa que muda são as urgências externas. Isto é, tanto a maternidade do Barreiro como a de Vila Franca de Xira vão continuar a funcionar para partos programados e outros de grávidas que já estejam previamente hospitalizadas.
A partir de agora, a única coisa que muda é que os médicos e enfermeiros vão passar a realizar os chamados bancos em hospitais diferentes.
O autarca do Barreiro, onde vai fechar a urgência obstétrica, diz-se indignado e critica a falta de aviso prévio por parte do governo, acusando o ministério de desarticulação.
Já o presidente da câmara de Vila Franca de Xira ainda não acredita que esta seja a solução, afirmando que o hospital da cidade tem todas as condições para funcionar.
Segundo o autarca, a ministra da Saúde ainda não lhe comunicou nada, nem aos outros quatro autarcas de concelhos servidos pelo hospital.
Para o sindicato independente dos médicos, a medida faz sentido, porque não há recursos humanos para tantos hospitais. Contudo, o sindicato duvida da eficácia da medida no imediato até porque muitos médicos vão ter de se deslocar mais de 50 quilómetros e nem todos vão aceitar.