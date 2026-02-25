Departamento de Justiça terá ocultado documentos sobre alegado abuso sexual de Trump a menor. O que se sabe?

Pode haver novidades sobre o envolvimento de Donald Trump no caso Epstein: o Departamento de Justiça terá retido ficheiros sobre alegados abusos cometidos pelo Presidente dos Estados Unidos.

Que ficheiros são esses?

De acordo com investigação da rádio pública dos Estados Unidos, entre os documentos retidos estão três entrevistas não publicadas com uma mulher que acusou Donald Trump de a ter molestado sexualmente na década de 1980, quando esta era, ainda, menor de idade.

São mais de 50 páginas de entrevistas do FBI e notas associadas que estão catalogadas, mas não foram disponibilizadas. Isto viola a lei que obriga à divulgação pública destas informações.

Mas o que é que se sabe ao certo sobre estes ficheiros retidos?

Sabe-se que, entre julho e agosto do ano passado, circularam internamente no FBI várias denúncias relacionadas com Jeffrey Epstein que mencionavam Trump. Muitas dessas denúncias foram consideradas como não classificáveis e não utilizáveis nas investigações. No entanto, Washington recebeu uma pista sugerindo que esta mulher fosse entrevistada, o que aconteceu quatro vezes em 2019. Só uma dessas entrevistas é pública e não menciona Donald Trump. As outras entrevistas em falta são as tais 50 páginas em falta no arquivo.

Como é que o Departamento de Justiça explica tudo isto?

Diz nada ter a acrescentar, mas alega que nenhum ficheiro foi apagado. Contudo, sublinha que há ficheiros que podem ser temporariamente retirados para proteger vítimas e dados pessoais.

Entretanto, o membros do Partido Democrata no Congresso já anunciaram a abertura de uma investigação ao Departamento de Justiça sobre esta decisão de não divulgar este material que pode ser comprometedor para o Presidente dos Estados Unidos.

A Casa Branca já reagiu?

Em resposta à rádio pública norte-americana, insiste que Trump não tem qualquer envolvimento no que diz respeito aos chamados Epstein Files.

E diz, até, que, ao cooperar com os pedidos do Congresso, o Presidente norte-americano fez mais pelas vítimas de Jeffrey Epstein do que qualquer outro no passado.

Aliás, até o Departamento de Justiça foi claro ao dizer que os ficheiros contêm alegações falsas e sensacionalistas sobre Donald Trump.

Mas este caso pode ter implicações políticas para Donald Trump?

Eventualmente. Tudo vai depender do que possa vir a público e de como isso será gerido pelo Congresso, pelo Departamento de Justiça e pela Casa Branca.

No curto prazo, a consequência será uma perceção de falta de transparência. Não tanto pelo que já se sabe, mas pelo que parece faltar e pelo que o Congresso decida explorar.

Se nada de novo surgir, o impacto será limitado. Mas se se provar que as alegações desta mulher são verdadeiras, haverá, naturalmente, consequências para Donald Trump. E não apenas no plano político.

Como assim?

Se um tribunal provar que Donald Trump abusou de uma menor, pode ser acusado criminalmente, se o prazo legal ainda o permitir.

Na lei norte-americana, os casos de abuso contra menores têm prazos muito longos. Tudo depende do estado.

Normalmente, o Departamento de Justiça não acusa um Presidente em funções. Portanto, nesse caso, o processo é político e pode estar aberto o precedente para o impeachment, que é um processo de destituição.

Depois de deixar o cargo, o Presidente pode ser acusado por atos privados, porque a imunidade só cobre atos oficiais. Mas, uma vez mais, este é apenas um cenário, porque estamos perante uma alegada ocultação de ficheiros envolvendo Donald Trump no caso Epstein.