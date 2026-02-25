Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

25 fev, 2026 • Olímpia Mairos
A partir de 1 de março, os veículos com ações de recall por realizar passam a reprovar automaticamente na inspeção periódica obrigatória. A medida pode afetar milhares de condutores em Portugal. Eis o que precisa mesmo de saber.
Até agora, um recall pendente podia não ter impacto direto no resultado da inspeção. Com a nova regra, qualquer veículo com um recall registado e não resolvido, comunicado às autoridades, reprova automaticamente. Ou seja, mesmo que o carro esteja aparentemente em boas condições, não passa na inspeção se a reparação obrigatória não tiver sido feita.
Um recall — também chamado ação de chamada — é um procedimento lançado pelo fabricante quando é identificado um defeito de fabrico num modelo ou componente. Esse defeito pode colocar em risco a segurança dos ocupantes, de outros utilizadores da estrada ou o meio ambiente.
Os problemas são variados e podem envolver travões, direção, suspensão, airbags, cintos de segurança, sistemas elétricos, baterias ou software do veículo. Alguns defeitos só se manifestam em determinadas condições, o que aumenta o risco de acidentes.
Sim, sempre que a anomalia seja considerada grave ou muito grave e a reparação não tenha sido efetuada. Estas falhas são classificadas como Tipo 2 (grave) ou Tipo 3 (muito grave) e justificam a reprovação imediata.
A avaliação é feita pelo fabricante, que comunica a gravidade do defeito às autoridades, nomeadamente ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Essa informação passa a estar associada ao veículo.
Pode. A inspeção passa a ter em conta o risco potencial, não apenas o estado visível do veículo. Um airbag defeituoso, por exemplo, pode nunca ter falhado — mas, se estiver sinalizado em recall, o carro reprova.
Veículos que tenham sido chamados pelas marcas par(...)
Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem atualmente cerca de 87 mil veículos em circulação com recalls por resolver. Muitos pertencem a condutores que desconhecem totalmente a situação.
Pode consultar a plataforma RECALL, criada pela ACAP em parceria com o IMT. O processo é simples e gratuito: basta introduzir a matrícula ou o número VIN (número de identificação do veículo).
As reparações de recall são sempre gratuitas, independentemente da idade do veículo ou do número de proprietários anteriores. São realizadas num concessionário oficial da marca.
Embora os fabricantes enviem notificações, normalmente por carta registada, estas podem não chegar ao destinatário em casos de mudança de morada, compra de veículos usados ou dados desatualizados.
Pode circular, mas não é aconselhável. Além do risco para a segurança, o veículo pode reprovar na inspeção e ficar impedido de circular legalmente.
Verificar se existe algum recall pendente e, se existir, marcar a reparação o mais cedo possível. A intervenção costuma ser rápida e evita a reprovação na inspeção.