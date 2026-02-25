Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Vai à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

Explicador

Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

25 fev, 2026 • Olímpia Mairos


Nova regra faz reprovar automaticamente veículos com recalls por resolver — e há milhares em circulação.

A partir de 1 de março, os veículos com ações de recall por realizar passam a reprovar automaticamente na inspeção periódica obrigatória. A medida pode afetar milhares de condutores em Portugal. Eis o que precisa mesmo de saber.

O que muda exatamente na inspeção?

Até agora, um recall pendente podia não ter impacto direto no resultado da inspeção. Com a nova regra, qualquer veículo com um recall registado e não resolvido, comunicado às autoridades, reprova automaticamente. Ou seja, mesmo que o carro esteja aparentemente em boas condições, não passa na inspeção se a reparação obrigatória não tiver sido feita.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que é, afinal, um recall?

Um recall — também chamado ação de chamada — é um procedimento lançado pelo fabricante quando é identificado um defeito de fabrico num modelo ou componente. Esse defeito pode colocar em risco a segurança dos ocupantes, de outros utilizadores da estrada ou o meio ambiente.

Que tipo de problemas podem dar origem a um recall?

Os problemas são variados e podem envolver travões, direção, suspensão, airbags, cintos de segurança, sistemas elétricos, baterias ou software do veículo. Alguns defeitos só se manifestam em determinadas condições, o que aumenta o risco de acidentes.

Todos os recalls levam à reprovação?

Sim, sempre que a anomalia seja considerada grave ou muito grave e a reparação não tenha sido efetuada. Estas falhas são classificadas como Tipo 2 (grave) ou Tipo 3 (muito grave) e justificam a reprovação imediata.

Quem decide se a falha é grave ou muito grave?

A avaliação é feita pelo fabricante, que comunica a gravidade do defeito às autoridades, nomeadamente ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Essa informação passa a estar associada ao veículo.

O carro pode chumbar mesmo que “ande bem”?

Pode. A inspeção passa a ter em conta o risco potencial, não apenas o estado visível do veículo. Um airbag defeituoso, por exemplo, pode nunca ter falhado — mas, se estiver sinalizado em recall, o carro reprova.

Nova regra na inspeção automóvel entra em vigor a partir de 1 de março

Segurança Rodoviária

Nova regra na inspeção automóvel entra em vigor a partir de 1 de março

Veículos que tenham sido chamados pelas marcas par(...)

Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls
Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

Quantos veículos estão abrangidos em Portugal?

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem atualmente cerca de 87 mil veículos em circulação com recalls por resolver. Muitos pertencem a condutores que desconhecem totalmente a situação.

Como posso saber se o meu carro tem um recall pendente?

Pode consultar a plataforma RECALL, criada pela ACAP em parceria com o IMT. O processo é simples e gratuito: basta introduzir a matrícula ou o número VIN (número de identificação do veículo).

A reparação tem custos para o proprietário?

As reparações de recall são sempre gratuitas, independentemente da idade do veículo ou do número de proprietários anteriores. São realizadas num concessionário oficial da marca.

Porque é que há condutores que nunca foram avisados?

Embora os fabricantes enviem notificações, normalmente por carta registada, estas podem não chegar ao destinatário em casos de mudança de morada, compra de veículos usados ou dados desatualizados.

O carro pode circular com um recall por resolver?

Pode circular, mas não é aconselhável. Além do risco para a segurança, o veículo pode reprovar na inspeção e ficar impedido de circular legalmente.

O que devo fazer antes de ir à inspeção?

Verificar se existe algum recall pendente e, se existir, marcar a reparação o mais cedo possível. A intervenção costuma ser rápida e evita a reprovação na inspeção.

Saiba Mais
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Banca atinge lucros recorde. Porque é que isto está a acontecer?
27 fev, 2026

Banca atinge lucros recorde. Porque é que isto está a acontecer?

Qual é o novo prazo do programa "O Turismo acolhe" para alojamento de emergência?
26 fev, 2026

Qual é o novo prazo do programa "O Turismo acolhe" para alojamento de emergência?

SNS 24 mostra quanto paga o Estado por consultas e exames. Porquê?
26 fev, 2026

SNS 24 mostra quanto paga o Estado por consultas e exames. Porquê?

Departamento de Justiça terá ocultado documentos sobre alegado abuso sexual de Trump a menor. O que se sabe?
25 fev, 2026

Departamento de Justiça terá ocultado documentos sobre alegado abuso sexual de Trump a menor. O que se sabe?

O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?
24 fev, 2026

O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?

Há quatro anos, a guerra voltou à Europa. Em que ponto está o conflito na Ucrânia?
24 fev, 2026

Há quatro anos, a guerra voltou à Europa. Em que ponto está o conflito na Ucrânia?

Poeiras africanas em Portugal. Que cuidados devemos ter?
23 fev, 2026

Poeiras africanas em Portugal. Que cuidados devemos ter?

Por que é que o poder de compra é tão reduzido em Portugal?
23 fev, 2026

Por que é que o poder de compra é tão reduzido em Portugal?

Que navios a Marinha vai vender à República Dominicana?
20 fev, 2026

Que navios a Marinha vai vender à República Dominicana?

Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?
20 fev, 2026

Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?

Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?
19 fev, 2026

Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência
19 fev, 2026

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?
18 fev, 2026

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?
18 fev, 2026

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?
16 fev, 2026

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?
16 fev, 2026

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei
13 fev, 2026

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?
13 fev, 2026

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias
12 fev, 2026

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?
11 fev, 2026

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?
11 fev, 2026

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?
10 fev, 2026

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?
10 fev, 2026

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?
09 fev, 2026

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Quais são os recordes destas Presidenciais?
09 fev, 2026

Quais são os recordes destas Presidenciais?

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?
05 fev, 2026

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?
05 fev, 2026

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?
04 fev, 2026

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?
04 fev, 2026

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?
02 fev, 2026

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?
02 fev, 2026

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.