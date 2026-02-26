Qual é o novo prazo do programa "O Turismo acolhe" para alojamento de emergência?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O Governo lançou o programa “O turismo acolhe”, uma medida excecional de alojamento de emergência destinada a apoiar as populações afetadas pela tempestade Kristin. Esta iniciativa arrancou a 10 de fevereiro e estaria em vigor até ao próximo sábado. O prazo foi alargado até que dia? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Até quando está em vigor este programa? A medida "O turismo acolhe" foi prolongado até 31 de março por decisão do presidente do Turismo de Portugal. Esta iniciativa consiste numa bolsa de hotéis, de outros equipamentos turísticos e de alojamento local que disponibilizam – a título excecional e temporário – quartos gratuitos nas zonas mais afetadas pelas tempestades.

A medida destina-se naturalmente a quem ficou com a casa danificada por causa do mau tempo, mas também a trabalhadores e voluntários que se desloquem para as zonas mais atingidas para ajudar nos trabalhos de reconstrução.

Por que motivo se decidiu prolongar o programa? O programa foi alargado, porque a situação ainda está longe de estar resolvida em zonas como Leiria, Pombal ou Ourém. Para além disso, a disponibilidade dos equipamentos turísticos tem sido tanta, que o Turismo de Portugal achou por bem manter a opção para quem precisa de alojamento de urgência. Até agora, há cerca de mil quartos nesta bolsa integrados em mais de 100 hotéis ou alojamentos locais, espalhados por mais de 40 concelhos. Do lado dos beneficiários, cerca de 90 pessoas já pediram para ficarem alojadas temporariamente nestes estabelecimentos. E sem qualquer custo? Como funciona o processo de candidatura? Quem precisa de alojamento só tem dirigir-se à respetiva câmara municipal e pedir uma declaração que comprove que ficou sem casa na sequência do mau tempo. No caso dos trabalhadores ou voluntários, é pedir à entidade empregadora ou à associação responsável pelos trabalhos de recuperação para emitirem declaração. Depois disso, é só apresentar esse papel num dos estabelecimentos aderentes, esperar que haja disponibilidade e instalar-se. A lista dos equipamentos turísticos que aderiram à iniciativa pode ser consultada no site "O Turismo Acolhe".