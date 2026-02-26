Explicador Renascença
SNS 24 mostra quanto paga o Estado por consultas e exames. Porquê?

Explicador Renascença

SNS 24 mostra quanto paga o Estado por consultas e exames. Porquê?

26 fev, 2026 • André Rodrigues


A aplicação SNS 24 passa a apresentar o custo para o Estado das consultas, atos de enfermagem, exames, urgências e medicamentos. O Explicador Renascença aponta os motivos e objetivos de mostrar esta informação.

A partir de agora, já é possível saber quanto é que o SNS paga pelos cuidados aos utentes. A nova funcionalidade está disponível no site e na aplicação do SNS 24.

Para que é que isto serve?

Serve para mostrar, de forma organizada, quanto é que o Serviço Nacional de Saúde pagou pelos cuidados que recebemos: consultas, atos de enfermagem, exames, urgências e medicamentos. Com um objetivo: fazer com que os utentes façam uma utilização mais racional dos recursos do Serviço Nacional de Saúde.

O que muda para o utente?

Há, desde logo, um ganho. Transparência: o utente fica a saber quanto custou ao SNS cada episódio, o que reforça a literacia em saúde.

Depois, permite verificar se a comparticipação atribuída está correta e apoiar pedidos de reembolso sempre que isso se justifique.

Depois, uma questão ainda mais prática: a aplicação permite fazer a gestão do agregado familiar, porque permite associar os filhos e outros dependentes, o que acaba por ser bastante útil para famílias e cuidadores.

O que tenho de fazer para encontrar os meus dados?

Entrar na aplicação ou no portal do SNS 24, iniciar a sessão com número de utente, mais o código que é enviado por email ou por SMS. Pode também fazê-lo com a Chave Móvel Digital ou com um leitor de Cartão de Cidadão.

Depois, basta aceder à área de Documentos e certificados, entrar em Comparticipações do SNS.

Finalmente, escolhe o ano e entra no histórico para ver os detalhes por categoria. Esta funcionalidade permite o acesso a um histórico alargado, até cinco anos, com todos os registos associados ao número de utente.

Mas que dados é que podemos consultar? Quais são as categorias?

Quantidades e valores dos atos comparticipados pelo SNS, organizados por categoria: consultas, atos de enfermagem, exames, medicamentos, transportes não‑urgentes e urgências hospitalares.

Há uma novidade: a aplicação foi reforçada com outras categorias, que incluem cuidados respiratórios domiciliários e saúde oral.

E isto já está tudo a funcionar?

Nesta altura, a aplicação ainda está em fase e renovação, pelo que podem ocorrer falhas temporárias, uma vez que os novos módulos estão a ser disponibilizados.

Em caso de falhas temporárias, a solução é tentar outra vez ou, em alternativa, entrar através do portal do SNS 24 e verificar atualizações de software.

Se, ainda assim, houver dúvidas, ou simplesmente não funcionar, é ligar para a linha SNS 24: 808 24 24 24.

