Explicador Renascença
As respostas às questões que importam sobre os temas que nos importam.
A+ / A-
Arquivo
Banca atinge lucros recorde. Porque é que isto está a acontecer?
Ouça aqui o Explicador.

explicador Renascença

Banca atinge lucros recorde. Porque é que isto está a acontecer?

27 fev, 2026 • André Rodrigues


O melhor desempenho é o da Caixa Geral de Depósitos - acima dos 1.900 milhões. Todos os outros apresentam ganhos que ultrapassam os mil milhões.

Porque é que isto está a acontecer?

Há três fatores essenciais: primeiro, a banca passou vários anos a reforçar capitais e a limpar o crédito malparado. Portanto, entrou neste ciclo económico com balanços mais sólidos.

Depois, muitos bancos ainda estão a beneficiar do impacto residual da subida das taxas de juro nos créditos, que só agora começa a normalizar. Portanto, mesmo com margens financeiras a descer, o volume de negócios continua elevado.

Finalmente, os ganhos extraordinários foram decisivos. Exemplo disso é a Caixa Geral de Depósitos, que duplicou os resultados das operações financeiras para 335 milhões. Em causa está a venda da participação na Águas de Portugal.

Já no banco Millennium, os resultados internacionais subiram 33% e o banco aumentou o crédito e a captação de recursos em 2025.

São os fatores que ajudam a explicar os lucros recorde dos principais bancos em Portugal.

E isso tem alguma coisa a ver com a nova taxa que o Banco de Portugal quer aplicar ao setor bancário?

Não diretamente. A nova taxa ontem anunciada pelo governador Álvaro Santos Pereira serve para cobrir custos de supervisão e alinhar Portugal com as práticas europeias. Portanto, não é um imposto sobre os lucros excessivos. É uma taxa específica para financiar os custos de supervisão. Portugal é dos poucos países da União Bancária que não recupera esses custos junto do setor.

A ideia é que sejam os próprios a suportar diretamente parte das despesas associadas à supervisão.

O que é que muda na prática?

A nova taxa vai permitir aumentar os recursos humanos e técnicos do Banco de Portugal, numa altura em que a supervisão exige meios mais sofisticados, seja pela inovação digital, seja pela complexidade crescente dos produtos financeiros.

O governador diz que o objetivo é garantir uma supervisão atenta e exigente, sem criar burocracias desnecessárias.

Isto vai ter impacto nos clientes?

No curto prazo, não. A taxa é absorvida num contexto de lucros elevados.

Para futuro, há um risco de repercussão parcial, por via de comissões e spreads. O Banco de Portugal tenderá a conter esses aumentos, pressionando as instituições bancárias para que não passem os custos diretamente aos clientes.

Outra novidade é que vai ser mais fácil abrir e fechar contas. Como é que vai funcionar?

Através de um centro de dados que para reduzir situações de redundância e baixar custos para os clientes.

Com as novas regras, fechar a conta, ou mudar de conta entre bancos deve demorar no máximo 13 dias, sem pretextos como “cheques por entregar” ou “cartão ativo” para travar o processo. Ou seja, fechar ou mudar de conta tem de ser simples, rápido e cada vez mais online.

Também vai ser possível fazer a portabilidade do IBAN?

É uma hipótese que está a ser estudada, em linha com as recomendações da Autoridade da Concorrência.

Vantagens: trocar de banco sem reconfigurar débitos diretos, transferências e pagamentos recorrentes — é o maior problema para famílias e empresas.

Mas isto é apenas um estudo. Não há uma data para entrar em vigor.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Qual é o novo prazo do programa "O Turismo acolhe" para alojamento de emergência?
26 fev, 2026

Qual é o novo prazo do programa "O Turismo acolhe" para alojamento de emergência?

SNS 24 mostra quanto paga o Estado por consultas e exames. Porquê?
26 fev, 2026

SNS 24 mostra quanto paga o Estado por consultas e exames. Porquê?

Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls
25 fev, 2026

Vai levar o carro à inspeção? Saiba o que muda com a nova regra dos recalls

Departamento de Justiça terá ocultado documentos sobre alegado abuso sexual de Trump a menor. O que se sabe?
25 fev, 2026

Departamento de Justiça terá ocultado documentos sobre alegado abuso sexual de Trump a menor. O que se sabe?

O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?
24 fev, 2026

O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?

Há quatro anos, a guerra voltou à Europa. Em que ponto está o conflito na Ucrânia?
24 fev, 2026

Há quatro anos, a guerra voltou à Europa. Em que ponto está o conflito na Ucrânia?

Poeiras africanas em Portugal. Que cuidados devemos ter?
23 fev, 2026

Poeiras africanas em Portugal. Que cuidados devemos ter?

Por que é que o poder de compra é tão reduzido em Portugal?
23 fev, 2026

Por que é que o poder de compra é tão reduzido em Portugal?

Que navios a Marinha vai vender à República Dominicana?
20 fev, 2026

Que navios a Marinha vai vender à República Dominicana?

Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?
20 fev, 2026

Mais imigrantes a descontar: quanto pesa este contributo nas contas da Segurança Social?

Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?
19 fev, 2026

Porque foi detido André, anteriormente conhecido como príncipe?

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência
19 fev, 2026

Tomar paracetamol em excesso por desafio? O perigo por trás da nova tendência

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?
18 fev, 2026

Quaresma. O que é esperado dos fiéis nas semanas antes da Páscoa?

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?
18 fev, 2026

Acusações de racismo. O que aconteceu na Luz e o que pode acontecer a Prestianni e ao Benfica?

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?
16 fev, 2026

Todos os resultados apurados. O que é que as eleições adiadas revelam?

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?
16 fev, 2026

Menos consumidores, mais risco: o que está a mudar no consumo de canábis em Portugal?

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei
13 fev, 2026

Redes sociais proibidas a menores de 16 anos? Portugal prepara nova lei

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?
13 fev, 2026

Depois das tempestades, nasce o PTRR: como vai funcionar o novo plano de recuperação?

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?
12 fev, 2026

Governo quer avaliação urgente à rede rodoviária e ferroviária. O que vai ser feito?

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias
12 fev, 2026

Se fez um crédito até 200 euros vai poder cancelá-lo até 14 dias

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?
11 fev, 2026

Posso pedir moratória no crédito à habitação em situação de calamidade?

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?
11 fev, 2026

Zonas ribeirinhas do Mondego em risco. Por que é que os diques podem ceder?

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?
10 fev, 2026

Como podem as vítimas do mau tempo aceder aos apoios à habitação?

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?
10 fev, 2026

Como é que se calcula a perceção de corrupção de Portugal?

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?
09 fev, 2026

Quando entra em vigor o novo modelo de acompanhamento das grávidas?

Quais são os recordes destas Presidenciais?
09 fev, 2026

Quais são os recordes destas Presidenciais?

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?
06 fev, 2026

Vem aí a depressão Marta. O que podemos esperar nas próximas horas?

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?
05 fev, 2026

É possível adiar as eleições presidenciais para dia 15 de fevereiro?

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?
05 fev, 2026

Tempestade Kristin deixa quatro mil milhões em prejuízo. Quanto é que isto vale?

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?
04 fev, 2026

Amianto. Qual é o perigo e quem devo contactar?

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?
04 fev, 2026

Uma semana depois de Kristin, quais são os estragos que a tempestade deixou?

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Como vão ser geridas as próximas cheias?

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?
03 fev, 2026

Depressão Leonardo. Quais são os maiores riscos da nova tempestade?

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?
02 fev, 2026

Tempestade Kristin. Que apoios o Governo vai dar às vítimas?

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?
02 fev, 2026

Quanto aumenta o Complemento Solidário para Idosos?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.