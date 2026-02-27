Banca atinge lucros recorde. Porque é que isto está a acontecer?

Porque é que isto está a acontecer?

Há três fatores essenciais: primeiro, a banca passou vários anos a reforçar capitais e a limpar o crédito malparado. Portanto, entrou neste ciclo económico com balanços mais sólidos.

Depois, muitos bancos ainda estão a beneficiar do impacto residual da subida das taxas de juro nos créditos, que só agora começa a normalizar. Portanto, mesmo com margens financeiras a descer, o volume de negócios continua elevado.

Finalmente, os ganhos extraordinários foram decisivos. Exemplo disso é a Caixa Geral de Depósitos, que duplicou os resultados das operações financeiras para 335 milhões. Em causa está a venda da participação na Águas de Portugal.

Já no banco Millennium, os resultados internacionais subiram 33% e o banco aumentou o crédito e a captação de recursos em 2025.

São os fatores que ajudam a explicar os lucros recorde dos principais bancos em Portugal.

E isso tem alguma coisa a ver com a nova taxa que o Banco de Portugal quer aplicar ao setor bancário?

Não diretamente. A nova taxa ontem anunciada pelo governador Álvaro Santos Pereira serve para cobrir custos de supervisão e alinhar Portugal com as práticas europeias. Portanto, não é um imposto sobre os lucros excessivos. É uma taxa específica para financiar os custos de supervisão. Portugal é dos poucos países da União Bancária que não recupera esses custos junto do setor.

A ideia é que sejam os próprios a suportar diretamente parte das despesas associadas à supervisão.

O que é que muda na prática?

A nova taxa vai permitir aumentar os recursos humanos e técnicos do Banco de Portugal, numa altura em que a supervisão exige meios mais sofisticados, seja pela inovação digital, seja pela complexidade crescente dos produtos financeiros.

O governador diz que o objetivo é garantir uma supervisão atenta e exigente, sem criar burocracias desnecessárias.

Isto vai ter impacto nos clientes?

No curto prazo, não. A taxa é absorvida num contexto de lucros elevados.

Para futuro, há um risco de repercussão parcial, por via de comissões e spreads. O Banco de Portugal tenderá a conter esses aumentos, pressionando as instituições bancárias para que não passem os custos diretamente aos clientes.

Outra novidade é que vai ser mais fácil abrir e fechar contas. Como é que vai funcionar?

Através de um centro de dados que para reduzir situações de redundância e baixar custos para os clientes.

Com as novas regras, fechar a conta, ou mudar de conta entre bancos deve demorar no máximo 13 dias, sem pretextos como “cheques por entregar” ou “cartão ativo” para travar o processo. Ou seja, fechar ou mudar de conta tem de ser simples, rápido e cada vez mais online.

Também vai ser possível fazer a portabilidade do IBAN?

É uma hipótese que está a ser estudada, em linha com as recomendações da Autoridade da Concorrência.

Vantagens: trocar de banco sem reconfigurar débitos diretos, transferências e pagamentos recorrentes — é o maior problema para famílias e empresas.

Mas isto é apenas um estudo. Não há uma data para entrar em vigor.