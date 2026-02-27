Quais são os prazos para validar faturas do IRS?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

A entrega da declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) é já na próxima segunda-feira. Este acerto de contas com o Fisco tem influência direta no que terá a pagar de imposto ou no reembolso que terá a receber. Qual é a importância desta declaração e o que acontece se falhar este prazo? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Qual é o prazo para entregar a declaração de IRS? Até 2 de março, os contribuintes devem validar as faturas das despesas realizadas ao longo do ano passado para garantir que beneficiam do máximo de deduções à coleta. O processo, como é habitual, é feito no Portal e-fatura e é um passo fundamental para garantir que o Fisco reconhece oficialmente as despesas de 2025 e que vai abatê-las ao imposto.

Mas não fica automaticamente registada no portal? Sim, a fatura fica registada pelos comerciantes quando se pede com número de contribuinte, mas isso não significa que eles fiquem registadas na categoria correta. Podem até ficar pendentes e cabe ao contribuinte selecionar as despesas elegíveis para assegurar que entram no cálculo das deduções do imposto, nomeadamente as principais que são despesas de saúde, educação, habitação, lares e despesas gerais familiares. E se deixar passar este prazo? Já não há nada a fazer ou ainda há despesas que podem ser recuperadas? Caso se deixe passar o prazo, algumas faturas são recuperáveis, como, por exemplo, despesas de saúde ou de educação. Porém, nesse caso o contribuinte deve rejeitar a proposta automática da declaração de IRS e depois tem de colocar manualmente os valores relativos a essas despesas. Este trabalho é feito no momento de entregar a declaração, que decorre durante três meses, entre 1 de abril e 30 de junho.

Passado o prazo, que faturas se perdem? Neste caso, as faturas correspondem às despesas que podem dar lugar à devolução de parte de IVA. É o caso dos gastos em oficinas, restaurantes, veterinários, cabeleireiros, transportes públicos, ginásios e em assinaturas de publicações. Se os contribuintes falharem este prazo a 2 de março, os contribuintes podem perder até 250 euros. E também é preciso atualizar o agregado familiar? Até dia 2 de março, também é preciso atualizar o agregado familiar no Portal das Finanças. Há igualmente declarações a entregar por parte de quem teve empregada doméstica em 2025 e dos senhorios que estejam dispensados de emitir recibos eletrónicos.

