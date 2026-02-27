Quais são os prazos para validar faturas do IRS?

27 fev, 2026 • Fátima Casanova
A entrega da declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) é já na próxima segunda-feira.
Este acerto de contas com o Fisco tem influência direta no que terá a pagar de imposto ou no reembolso que terá a receber. Qual é a importância desta declaração e o que acontece se falhar este prazo?
O Explicador Renascença esclarece.
Entrega do IRS
A próxima segunda-feira é uma das datas-chave da d(...)
Sim, a fatura fica registada pelos comerciantes quando se pede com número de contribuinte, mas isso não significa que eles fiquem registadas na categoria correta.
Podem até ficar pendentes e cabe ao contribuinte selecionar as despesas elegíveis para assegurar que entram no cálculo das deduções do imposto, nomeadamente as principais que são despesas de saúde, educação, habitação, lares e despesas gerais familiares.
Subida em relação ao ano passado foi de 5,5%. Em d(...)
Neste caso, as faturas correspondem às despesas que podem dar lugar à devolução de parte de IVA.
É o caso dos gastos em oficinas, restaurantes, veterinários, cabeleireiros, transportes públicos, ginásios e em assinaturas de publicações. Se os contribuintes falharem este prazo a 2 de março, os contribuintes podem perder até 250 euros.
Até dia 2 de março, também é preciso atualizar o agregado familiar no Portal das Finanças.
Há igualmente declarações a entregar por parte de quem teve empregada doméstica em 2025 e dos senhorios que estejam dispensados de emitir recibos eletrónicos.
Finanças
Em caso de nascimento, casamento, divórcio, altera(...)
A consignação do IRS, ou seja, a possibilidade de doar 1% do imposto, sem custos para o contribuinte, pode ser manifestada até ao final do próximo mês.
Pode escolher entre associações ligadas, por exemplo, à saúde, aos jovens, a associações culturais ou desportivas.