Quais são os prazos para validar faturas do IRS?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta sexta-feira. Foto: DR

27 fev, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos qual é o prazo para entregar a declaração de IRS, o que pode acontecer se deixar passar a data e quais faturas poderá recuperar, até que ponto é preciso atualizar o agregado familiar e se quem vive nas zonas afetadas pelo mau tempo tem outro prazo para validá-las.

A entrega da declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) é já na próxima segunda-feira.

Este acerto de contas com o Fisco tem influência direta no que terá a pagar de imposto ou no reembolso que terá a receber. Qual é a importância desta declaração e o que acontece se falhar este prazo?

O Explicador Renascença esclarece.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Qual é o prazo para entregar a declaração de IRS?

Até 2 de março, os contribuintes devem validar as faturas das despesas realizadas ao longo do ano passado para garantir que beneficiam do máximo de deduções à coleta.
O processo, como é habitual, é feito no Portal e-fatura e é um passo fundamental para garantir que o Fisco reconhece oficialmente as despesas de 2025 e que vai abatê-las ao imposto.
Conheça os principais prazos de entrega do IRS para 2026

Entrega do IRS

Conheça os principais prazos de entrega do IRS para 2026

A próxima segunda-feira é uma das datas-chave da d(...)

Mas não fica automaticamente registada no portal?

Sim, a fatura fica registada pelos comerciantes quando se pede com número de contribuinte, mas isso não significa que eles fiquem registadas na categoria correta.

Podem até ficar pendentes e cabe ao contribuinte selecionar as despesas elegíveis para assegurar que entram no cálculo das deduções do imposto, nomeadamente as principais que são despesas de saúde, educação, habitação, lares e despesas gerais familiares.

E se deixar passar este prazo? Já não há nada a fazer ou ainda há despesas que podem ser recuperadas?

Caso se deixe passar o prazo, algumas faturas são recuperáveis, como, por exemplo, despesas de saúde ou de educação.
Porém, nesse caso o contribuinte deve rejeitar a proposta automática da declaração de IRS e depois tem de colocar manualmente os valores relativos a essas despesas. Este trabalho é feito no momento de entregar a declaração, que decorre durante três meses, entre 1 de abril e 30 de junho.
Portugueses pagaram em média quase sete mil euros de impostos no ano passado

Portugueses pagaram em média quase sete mil euros de impostos no ano passado

Subida em relação ao ano passado foi de 5,5%. Em d(...)

Passado o prazo, que faturas se perdem?

Neste caso, as faturas correspondem às despesas que podem dar lugar à devolução de parte de IVA.

É o caso dos gastos em oficinas, restaurantes, veterinários, cabeleireiros, transportes públicos, ginásios e em assinaturas de publicações. Se os contribuintes falharem este prazo a 2 de março, os contribuintes podem perder até 250 euros.

E também é preciso atualizar o agregado familiar?

Até dia 2 de março, também é preciso atualizar o agregado familiar no Portal das Finanças.

Há igualmente declarações a entregar por parte de quem teve empregada doméstica em 2025 e dos senhorios que estejam dispensados de emitir recibos eletrónicos.

Saiba como pode atualizar o agregado familiar para a próxima declaração de IRS

Finanças

Saiba como pode atualizar o agregado familiar para a próxima declaração de IRS

Em caso de nascimento, casamento, divórcio, altera(...)

Quem vive nas zonas afetadas pelo mau tempo tem mais tempo para validar faturas?

As pessoas que vivem nos concelhos onde foi decretado estado de calamidade, por causa dos temporais, têm até 30 de abril para cumprir as obrigações fiscais.

E a consignação de IRS?

A consignação do IRS, ou seja, a possibilidade de doar 1% do imposto, sem custos para o contribuinte, pode ser manifestada até ao final do próximo mês.

Pode escolher entre associações ligadas, por exemplo, à saúde, aos jovens, a associações culturais ou desportivas.

