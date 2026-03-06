O maior aumento em quatro anos. Quanto é que os combustíveis vão subir?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

O preço dos combustíveis vai disparar na próxima semana, por causa da guerra no Médio Oriente, e o aumento mais significativo vai ser no gasóleo. Este é o maior aumento nos combustíveis nos últimos quatros anos, quando estalou a guerra da Ucrânia e aumentaram 25 cêntimos de uma semana para a outra.

Como anunciado pelo primeiro-ministro, o Governo vai aplicar o anunciado desconto nas taxas do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). E quanto vai ficar atestar o depósito? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quanto é que os combustíveis vão subir na próxima semana? De acordo com o Ministério das Finanças, se nada fosse feito, o preço do gasóleo subiria 23,4 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo passaria a custar mais 7,4 cêntimos o litro. Porém, o governo decidiu aplicar um desconto extraordinário de 3,55 cêntimos/litro ao ISP sobre o gasóleo rodoviário e o preço sobe mais 19,85€ cêntimos por litro. Já na gasolina, como a subida é inferior a 10 cêntimos, não há lugar a descontos e paga-se mais 7,4 cêntimos o litro.

Os combustíveis vão passar a ser quase dois euros por litro? O preço do gasóleo deve aumentar na segunda-feira para os 1,833 €/litro, quando estava nos 1,634€/litro esta semana. Já a gasolina aumenta para os 1,779 €/litro, quando estava nos 1,705 €/litro esta semana. Ou seja, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022 e a gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado. A subida faz diferença num depósito? Se quiser atestar o depósito com 45 litros de gasóleo na segunda-feira, paga mais quase nove euros do que nesta semana. Ou seja, o desconto do Governo poupa-lhe um euro e 60 cêntimos. Se o carro for a gasolina - para os mesmos 45 litros - vai gastar mais três euros e 30 cêntimos.