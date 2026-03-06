Explicador Renascença
O maior aumento em quatro anos. Quanto é que os combustíveis vão subir?
06 mar, 2026 • Anabela Góis
No Explicador Renascença, esclarecemos a subida dos preços da gasolina e do gasóleo na próxima semana, a reação dos revendedores de combustíveis ao desconto anunciado pelo Governo e até que ponto esta subida faz diferença ao atestar o depósito.
O preço dos combustíveis vai disparar na próxima semana, por causa da guerra no Médio Oriente, e o aumento mais significativo vai ser no gasóleo.
Este é o maior aumento nos combustíveis nos últimos quatros anos, quando estalou a guerra da Ucrânia e aumentaram 25 cêntimos de uma semana para a outra.
Como anunciado pelo primeiro-ministro, o Governo vai aplicar o anunciado desconto nas taxas do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). E quanto vai ficar atestar o depósito?
O Explicador Renascença esclarece.
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Quanto é que os combustíveis vão subir na próxima semana?
De acordo com o Ministério das Finanças, se nada fosse feito, o preço do gasóleo subiria 23,4 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo passaria a custar mais 7,4 cêntimos o litro.
Porém, o governo decidiu aplicar um desconto extraordinário de 3,55 cêntimos/litro ao ISP sobre o gasóleo rodoviário e o preço sobe mais 19,85€ cêntimos por litro.
Já na gasolina, como a subida é inferior a 10 cêntimos, não há lugar a descontos e paga-se mais 7,4 cêntimos o litro.
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Os combustíveis vão passar a ser quase dois euros por litro?
O preço do gasóleo deve aumentar na segunda-feira para os 1,833 €/litro, quando estava nos 1,634€/litro esta semana.
Já a gasolina aumenta para os 1,779 €/litro, quando estava nos 1,705 €/litro esta semana.
Ou seja, o gasóleo chega ao preço mais alto desde novembro de 2022 e a gasolina não tinha o preço tão alto desde maio do ano passado.
A subida faz diferença num depósito?
Se quiser atestar o depósito com 45 litros de gasóleo na segunda-feira, paga mais quase nove euros do que nesta semana. Ou seja, o desconto do Governo poupa-lhe um euro e 60 cêntimos.
Se o carro for a gasolina - para os mesmos 45 litros - vai gastar mais três euros e 30 cêntimos.
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Os revendedores de combustíveis estão satisfeitos com este desconto?
Os revendedores de combustíveis estão insatisfeitos com esta medida do executivo de Montenegro.
A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) não só considera que o desconto podia ser superior, como defende que, por uma questão de coerência e equidade o alívio fiscal previsto para combustíveis líquidos, deve ser aplicado também aos combustíveis gasosos, em particular ao GPL engarrafado, que é o gás de botija.
A ANAREC já fez, de resto, o pedido ao Governo para que todos tenham acesso ao desconto, que visa mitigar o impacto da subida do preço dos combustíveis no consumidor e nas empresas.
E o Governo já respondeu à associação?
Para já, o primeiro-ministro limitou-se a dizer que o Governo vai continuar "atento" à evolução dos preços dos combustíveis nas próximas semanas e não excluiu mais medidas a nível nacional e até ibérico, sem especificar.
Enquanto isso, os preços do petróleo Brent - principal referência para a Europa - têm estado a aumentar desde o início dos ataques ao Irão há seis dias, sem esquecer as consequentes dificuldades na travessia do Estreito de Ormuz.
Esta sexta-feira voltou a dar um salto e ultrapassou os 90 dólares o barril - o que não acontecia há 4 anos - depois do anúncio do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, de que a ofensiva não vai terminar até à rendição total do Irão.
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