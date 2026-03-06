Portugueses repatriados do Médio Oriente vão ter de pagar a operação?

Costumamos ouvir falar em caso de incêndios ou como resposta ao mau tempo. Que mecanismo é este?

É um mecanismo previsto para várias situações. Criado em Outubro de 2001, o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia visa reforçar a cooperação entre os países da UE para melhorar a prevenção, preparação e resposta a catástrofes e outras emergências, como é o caso da retirada de cidadãos de uma zona de conflito.

Os países membros disponibilizam meios para responder. No caso de repatriamento, são fornecidos meios aéreos.

Por isso mesmo, esta sexta-feira, chegaram a Lisboa num voo militar 39 passageiros , 24 passageiros e 15 estrangeiros de França, Grécia, Brasil e Israel.

Através deste mecanismo é possível repatriar cidadãos que não são da União Europeia?

Sim, qualquer país do mundo pode pedir assistência através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia quando uma emergência ultrapassa as suas capacidades de resposta. Daí entre os estrangeiros repatriados estarem cidadãos do Brasil e de Israel.

E quanto ao repatriamento de portugueses, o que está previsto?

Esta sexta-feira, 6 de março, está previsto o repatriamento de mais 160 portugueses entre quase 190 passageiros que são retirados do Médio Oriente.

No entanto, o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, já disse que as autoridades estão a ponderar organizar um novo voo de repatriamento de cidadãos portugueses do Médio Oriente, com partida da Arábia Saudita.

Como é que tudo se processa? Como se apura quem quer regressar?

O governo diz que os serviços vão contactar as pessoas, para perceber quem quer regressar, para aferir a oportunidade ou não de organizar um novo voo. E a Força Aérea já está a planear o voo", acrescentou o secretário de Estado.

É uma operação arriscada?

Sim, porque nem todos os que pretendem ser repatriados residem ou trabalham nas proximidade do aeroporto de onde parte o avião que participa na operação.

Se considerarmos a partida de Riade, na Arábia Saudita, é uma operação relativamente arriscada porque, por exemplo, com o espaço aéreo encerrado no Qatar, onde estão muitos portugueses, a única solução é viajarem por terra, de autocarro ou de carro até um ponto seguro. Há sempre um risco associado.

Os portugueses repatriados vão ter de pagar a operação?

Sim, cerca de 600 euros. É o que está previsto na lei.

E se os repatriados não tiverem dinheiro disponível?

Serão sempre repatriados se assim o pretenderem. O governo garante que ninguém fica em terra, mesmo quem não tem disponibilidade financeira imediata. O secretário de Estado das Comunidades diz que esse valor poderá ser pago posteriormente, mas não avançou mais detalhes.