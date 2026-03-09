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Como foi o primeiro dia do Presidente Seguro?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta segunda-feira. Foto: Rodrigo Antunes/Lusa

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Como foi o primeiro dia do Presidente Seguro?

09 mar, 2026 • Anabela Góis


No Explicador Renascença, esclarecemos se o site oficial da Presidência da República já foi atualizado, o que se destaca do primeiro discurso do novo PR, como foi o dia de Seguro no novo cargo e se a família do novo Chefe de Estado vai mudar-se para o Palácio de Belém.

António José Seguro tomou posse esta manhã numa cerimónia com quase 600 convidados, entre os quais seis chefes de Estado estrangeiros.

O site oficial da Presidência da República já figura um novo protagonista e já se discutem as mudanças que aí vêm. Como foi o primeiro dia do novo Presidente da República?

O Explicador Renascença esclarece.

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O site da Presidência da República já foi atualizado?

Assim que Seguro tomou posse, desapareceram as referências a Marcelo Rebelo de Sousa e, em contrapartida, entraram as notas biográficas de António José Seguro, onde se pode ler que foi eleito com "a maior votação que um candidato obteve numa eleição presidencial".

Já foram também inseridos pormenores da Tomada de Posse do 21º Presidente da República e do discurso que fez na cerimónia no parlamento.

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O que se destaca do primeiro discurso do novo PR?

O novo Presidente disse que quer promover a estabilidade política e visou que tenciona estancar o frenesim eleitoral. Na Assembleia da República, Seguro pediu o entendimento entre diferentes forças partidárias e defendeu que o chumbo de um Orçamento do Estado (OE) não deve levar automaticamente à dissolução do Parlamento.

Como prioridades, António José seguro elegeu o acesso à saúde e à habitação – problemas que, segundo disse, se arrastam há demasiado tempo – e a resposta as catástrofes recentes que devastaram parte do território português.

Seguro dedicou também parte significativa do seu discurso à situação internacional, que descreveu como um período de profundas mudanças e incertezas, com o regresso da guerra à Europa. Neste contexto, defendeu reforço do multilateralismo e das alianças internacionais.

E é verdade que o vinho servido ao almoço foi produzido pelo próprio António José Seguro?

Não sei se sabe não será uma novidade um Presidente servir do seu próprio vinho.

Para os mais curiosos, o vinho chama-se Serra P – o próprio Seguro já explicou que o nome é em memória de Domingos Seguro que plantou a primeira vinha há mais de 40 anos num terreno na Serra Pedreira, em Penamacor.

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Como foi o resto da tarde?

António José Seguro esteve num encontro com jovens, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa. São 52 jvens que representam simbolicamente o número de anos da nossa democracia.

Pelas 18h00 da tarde, Seguro condecorou o antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional da Ajuda a que se segue uma receção a vários convidados. Centenas de pessoas visitaram os jardins do Palácio de Belém, aberto à população pelo novo Presidente.

E a família de Seguro vai mudar-se para o Palácio de Belém?

O novo Presidente vai continuar a viver nas Caldas da Rainha, deslocando-se diariamente para Belém.

Uma decisão que não é tão simples como parece, até porque vai implicar custos acrescidos com a segurança. Uma dúzia de efetivos do Corpo de Segurança Pessoal terão de revezar-se de cá para lá, mas são os custos da Democracia.

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