Explicador Renascença
Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?
10 mar, 2026 • Fátima Casanova
No Explicador Renascença, esclarecemos quem voltou a discutir o potencial da energia nuclear, quais as vantagens e desvantagens do nuclear e até que ponto há planos para a energia nuclear na Europa.
O petróleo disparou nos mercados internacionais devido à guerra no Médio Oriente e já se sente na carteira o aumento do preço dos combustíveis.
A dependência na energia nuclear está a ser, outra vez, discutida e há quem acredite que as energias renováveis já não são suficientes. Mas quem reacendeu esta conversa?
O Explicador Renascença esclarece.
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Quem voltou a discutir o potencial da energia nuclear?
Como resposta aos ataques dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel, o Irão encerrou o estreito de Ormuz, por onde passava por cerca de um quinto do petróleo comercializado por via marítima.
Este é agora um grande problema para a Europa que depende das importações, não só do petróleo, mas também do gás natural.
Tendo como pano de fundo toda esta conjuntura, decorre esta terça-feira em Paris a cimeira mundial sobre energia nuclear, que trouxe uma reviravolta na política energética europeia.
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Há planos para a energia nuclear na Europa?
Para já, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou 200 milhões de euros para apoiar o investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras para se conseguir uma maior independência energética da Europa.
O nuclear é uma fonte não-renovável de energia que usa principalmente o urânio como recurso. É considerado uma alternativa aos combustíveis fósseis, mas está longe de ser consensual.
Mas quais são as vantagens do nuclear?
Os especialistas indicam que é uma fonte de energia limpa, ou seja, não causa efeito de estufa. É uma energia fácil de transportar, porque um pequeno pedaço de uranio pode abastecer uma cidade inteira.
A fonte deste tipo de energia é muito concentrada e o urânio é mais barato do que o petróleo.
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Que desvantagens traz a energia nuclear?
Há duas grandes desvantagens apontadas pelos especialistas.
A primeira está relacionada com a formação de resíduos nucleares perigosos e a ausência de planos para a sua eliminação, porque estes são resíduos radioativos que podem ter uma vida muito longa.
Para além disso, também é extremamente complexo e perigoso o desmantelamento de uma central em fim de vida.
Outra grande desvantagem é o risco de acidentes. Qualquer falha humana ou técnica pode causar uma catástrofe com resultados gravíssimos.
Relembre-se os acidentes na Central de Chernobyl, em 1986, em território da antiga União Soviética e, mais recentemente em 2011, a central de Fukushima, no Japão, que, que sofreu um acidente na sequência de um sismo.
Quando há um acidente, a radioatividade é libertada num processo que se prolonga ao longo de vários anos, com os terrenos e tudo o que está por perto a ficar contaminado.
Uma terceira desvantagem, a que uma pessoa não fica indiferente,é a sua utilização para fins bélicos.
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