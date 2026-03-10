Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?

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O petróleo disparou nos mercados internacionais devido à guerra no Médio Oriente e já se sente na carteira o aumento do preço dos combustíveis. A dependência na energia nuclear está a ser, outra vez, discutida e há quem acredite que as energias renováveis já não são suficientes. Mas quem reacendeu esta conversa? O Explicador Renascença esclarece. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quem voltou a discutir o potencial da energia nuclear? Como resposta aos ataques dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel, o Irão encerrou o estreito de Ormuz, por onde passava por cerca de um quinto do petróleo comercializado por via marítima. Este é agora um grande problema para a Europa que depende das importações, não só do petróleo, mas também do gás natural. Tendo como pano de fundo toda esta conjuntura, decorre esta terça-feira em Paris a cimeira mundial sobre energia nuclear, que trouxe uma reviravolta na política energética europeia.

Há planos para a energia nuclear na Europa? Para já, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou 200 milhões de euros para apoiar o investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras para se conseguir uma maior independência energética da Europa. O nuclear é uma fonte não-renovável de energia que usa principalmente o urânio como recurso. É considerado uma alternativa aos combustíveis fósseis, mas está longe de ser consensual. Mas quais são as vantagens do nuclear? Os especialistas indicam que é uma fonte de energia limpa, ou seja, não causa efeito de estufa. É uma energia fácil de transportar, porque um pequeno pedaço de uranio pode abastecer uma cidade inteira. A fonte deste tipo de energia é muito concentrada e o urânio é mais barato do que o petróleo.