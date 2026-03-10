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Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?
Ouça o Explicador Renascença da tarde desta terça-feira. Foto: Olivier Hoslet/EPA

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Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear?

10 mar, 2026 • Fátima Casanova


No Explicador Renascença, esclarecemos quem voltou a discutir o potencial da energia nuclear, quais as vantagens e desvantagens do nuclear e até que ponto há planos para a energia nuclear na Europa.

O petróleo disparou nos mercados internacionais devido à guerra no Médio Oriente e já se sente na carteira o aumento do preço dos combustíveis.

A dependência na energia nuclear está a ser, outra vez, discutida e há quem acredite que as energias renováveis já não são suficientes. Mas quem reacendeu esta conversa?

O Explicador Renascença esclarece.

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Quem voltou a discutir o potencial da energia nuclear?

Como resposta aos ataques dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel, o Irão encerrou o estreito de Ormuz, por onde passava por cerca de um quinto do petróleo comercializado por via marítima.

Este é agora um grande problema para a Europa que depende das importações, não só do petróleo, mas também do gás natural.

Tendo como pano de fundo toda esta conjuntura, decorre esta terça-feira em Paris a cimeira mundial sobre energia nuclear, que trouxe uma reviravolta na política energética europeia.

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Há planos para a energia nuclear na Europa?

Para já, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou 200 milhões de euros para apoiar o investimento privado em tecnologias nucleares inovadoras para se conseguir uma maior independência energética da Europa.

O nuclear é uma fonte não-renovável de energia que usa principalmente o urânio como recurso. É considerado uma alternativa aos combustíveis fósseis, mas está longe de ser consensual.

Mas quais são as vantagens do nuclear?

Os especialistas indicam que é uma fonte de energia limpa, ou seja, não causa efeito de estufa. É uma energia fácil de transportar, porque um pequeno pedaço de uranio pode abastecer uma cidade inteira.

A fonte deste tipo de energia é muito concentrada e o urânio é mais barato do que o petróleo.

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Que desvantagens traz a energia nuclear?

Há duas grandes desvantagens apontadas pelos especialistas.

A primeira está relacionada com a formação de resíduos nucleares perigosos e a ausência de planos para a sua eliminação, porque estes são resíduos radioativos que podem ter uma vida muito longa.

Para além disso, também é extremamente complexo e perigoso o desmantelamento de uma central em fim de vida.

Outra grande desvantagem é o risco de acidentes. Qualquer falha humana ou técnica pode causar uma catástrofe com resultados gravíssimos.

Relembre-se os acidentes na Central de Chernobyl, em 1986, em território da antiga União Soviética e, mais recentemente em 2011, a central de Fukushima, no Japão, que, que sofreu um acidente na sequência de um sismo.

Quando há um acidente, a radioatividade é libertada num processo que se prolonga ao longo de vários anos, com os terrenos e tudo o que está por perto a ficar contaminado.

Uma terceira desvantagem, a que uma pessoa não fica indiferente,é a sua utilização para fins bélicos.

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