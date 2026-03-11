Burla do falso acidente está a aumentar. Como posso evitar?

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Se for abordado por causa de um hipotético acidente com o carro ou um toque que deu ao estacionar, tenha cuidado. A PSP está a alertar para uma burla que tem estado a aumentar. O que posso fazer, então, para não cair neste esquema? O Explicador Renascença esclarece. Quais são as características desta burla? Esta burla caracteriza-se por ser feita de forma presencial, por pessoas manipuladoras e com falta de empatia. Agem com muito à vontade de forma a surpreender e a enganar a potencial vítima, com recurso à intimidação ou ameaça física. O período preferido para atuar é entre as 10h00 e as 16h00, em parques de estacionamento ou estradas com pouco trânsito e de preferência sem sistemas de videovigilância. Por sua vez, as vítimas são normalmente pessoas vulneráveis, quer pela doença, quer pela idade avançada, que são coagidas a entregar dinheiro. Segundo a PSP, na sua maioria são homens com mais de 70 anos.

E qual é o "modus operandi" utilizado pelos burlões? Normalmente, estes burlões abordam a vítima quando está a fazer alguma manobra com o carro, na maioria das vezes está a fazer marcha atrás. A abordagem pode acontecer de imediato, quando a vítima está parada dentro da viatura, ou então, depois de ter iniciado a marcha, é seguida pelo suspeito que através de sinais de luzes, com umas buzinadelas e gestos consegue chamar a atenção da vítima, que para o carro. As vítimas param o carro depois de serem chamadas à atenção pelo "falso acidente"? Quando as vítimas param o carro, o burlão pede para ser compensado depois de mostrar o sítio onde o carro ficou riscado. O burlão insiste que não é preciso participar o acidente à seguradora para não ser penalizado e diz que também não é preciso chamar a polícia. Muitas vezes simula um telefonema para uma oficina, fingindo receber um orçamento para a reparação do carro e, depois de com muita conversa, tenta persuadir a vítima a entregar-lhe dinheiro. Também há situações em que o burlão simula um atropelamento.