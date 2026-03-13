Depois do mau tempo, as praias vão ser recuperadas a tempo do verão?

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Depois de um inverno marcado por um comboio de tempestades, o mar avançou sobre a costa portuguesa. Perante este cenário, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, anunciou um conjunto de intervenções no litoral. Mas que praias vão ser recuperadas a tempo da época balnear? O Explicador Renascença esclarecemos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Que praias vão ser recuperadas? A Praia da Vieira de Leira, no concelho da Marinha Grande, foi uma das zonas mais afetadas pelo impacto da tempestade Kristin, pelo final de janeiro. A força do vento e forte agitação marítima destruiu casas, restaurantes, escolas, estradas e apoios de praia. A ministra do Ambiente esteve esta sexta-feira nessa praia e insistiu que as intervenções prioritárias e urgentes vão ser feitas até ao final de maio para que a época balnear possa começar como previsto.

Quais são as intervenções previstas nas praias? A primeira intervenção visa garantir a segurança das arribas e, depois, é preciso limpar as praias. Muitas ainda têm muitos destroços que foram arrastados pelo mar e pelo vento, mas também é preciso fazer os acessos e repor a areia que o vento retirou. Mas são tantas as praias afetadas? Ao longo da costa foram registados estragos em 147 locais, mas praticamente todas as praias do continente perderam sedimentos, provocando um recuo acelerado da costa. Foi na Praia de Costa Nova, em Aveiro, onde se registou uma das taxas de recuo mais elevadas, de cerca de 13 metros. Já no sul do país, a linha da costa recuou mais de 10 metros só este ano na Praia de Forte Novo, em Quarteira, Algarve. Também é preciso reforçar o areal na Praia da Rocha, Três Castelos e o Vau. Lagos, Loulé, Albufeira, Tavira e Vila Real de Santo António são outras zonas onde vão avançar obras, até nas praias mais pequenas.